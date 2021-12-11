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Oğlunu ziyarete gelen anne, 6. kattan böyle düştü!

Fatma Karacaoğlu tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı

11 Aralık 2021 13:48

Düzce'ye tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu, 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştü. O anlar kameralara yansıdı.

10 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatma Karacaoğlu, ziyaretine geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Bu arada, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Karacaoğlu’nun korkuluklara çarptığı, ardından da bir alt kata düştüğü, 2 kişinin korku ile iş yerine girdikleri görüldü. (DHA)

düzceDüzce Üniversitesi Tıp FakültesiFatma Karacaoğlu
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