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Yaşam

Oğlunu sünnet ettiren babaya dava

Türkiye'de oğlunu sünnet ettiren Türk baba hakkında ayrı yaşayan Alman eşi Nancy M. tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

15 Eylül 2008 03:00

Türkiye'de oğlunu sünnet ettiren Türk baba hakkında ayrı yaşayan Alman eşi Nancy M. tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Alman Bild gazetesinin haberinde, gerçek ismi yerine Ahmed Z. olarak belirtilen babanın, 8 yaşındaki oğlu Fatih'i Türkiye'ye tatile götürdüğü, ancak annesinin izni olmadan gizlice sünnet ettirdiği öne sürüldü.

Birkaç yıldan bu yana eşinden ayrı yaşayan Nancy M, Fatih'in tatilden döndükten sonra olup biteni kendisine anlattığını, babasının Fatih'i zorla hastaneye götürerek sünnet ettirdiğini iddia etti.

Fatih'in bundan dolayı acı çektiğini, üzgün olduğunu ifade eden 27 yaşındaki Nancy M eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nancy M'nin avukatı Doris Lorenz, Fatih'in sünnet ettirilmesinde tıbbi zorunluluk bulunmadığını, babanın velayet hakkına aykırı davrandığını öne sürdü.

Baba Ahmed Z. ise bunu hijyen durumu nedeniyle yaptığını belirterek, "Almanya'da da yaptırabilirdim. Türkiye'de daha ucuzdu" dedi.

Türkiye'de her Müslüman erkeğin sünnet olduğu hatırlatılarak, kırsal bölgelerde bunun çok kötü tıbbı şartlarda yapıldığı iddia edilen haberde ayrıca, Ahmed Z'nin mahkeme tarafından adam yaralamaktan suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

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