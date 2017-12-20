Oğlunu öldüren baba: Kendine zarar vermesine vicdanım el vermedi

12 yaşındaki hiperaktif oğlu Haydar'ı iple boğarak öldüren baba Hasan Elmacıoğlu, cinayetin sebebinin “oğlunun kendisine zarar vermesine vicdanının el vermemesi” olduğunu söyledi.

Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta 12 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, malulen emekli, 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu, sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği oğlu Haydar'ı evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan alınarak tutuklanan Hasan E. hakkında 'Kasten nitelikli adam öldürme suçundan' Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

“Kendimi de öldürmek istedim"

Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkan bedensel engelli Elmacıoğlu, pişman olduğunu belirterek, "Benim oğlum yüzde 55 hiperaktif olduğundan kendine ve çevresine zarar veriyordu. Sürekli yanında duruyordum. Etraftan gelen tepkilere karşılık veriyordum. Komşularımın mallarına zarar veriyordu. Ben tüm zararlarını da karşılıyordum. Kendine zarar vermesine vicdanım el vermedi ve oğlumu öldürdüm. Kendimi de bileklerimi keserek öldürmek istedim’’ diye konuştu. Elmacıoğlu, cinayet esnasında ve sonrasında yaşananları da şöyle anlattı:

"Evin çevresinde oğlum yine kendine zarar veriyordu. Ben de acı içindeki oğlumun bu durumundan vicdan azabı duyarak elime geçirdiğim 1 metrelik iple evin bahçesinde bulunan oğlumun boğazını sıkarak öldürdüm. Sonra ben de ölmek için bileklerimi kestim. Derin kesmediğim için bana bir şey olmadı. Evimi, ailemi ve çocuklarımı çok seviyorum.”

Anne şikayetçi olmadı: Eşim Haydar’ı çok severdi

Eşinin çocuklarını çok sevdiğini söyleyen anne Gülsen Elmacıoğlu ise "Eşim, Haydar'ı çok severdi. Onun bir dediğini iki etmezdi. Bir anlık, cinnet işte, ben eşimden şikayetçi değilim’’ diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin ölüm raporunun beklenmesine, Hasan Elmacıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.