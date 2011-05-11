Oğlunu öldürdüğü adamı haraca bağladı

T24 - Çete lideri, Ankara’da 33 yaşındaki genci öldürdü. Dava dört yılda bitmeyince, öldürdüğü adamın babasını ‘Neden benden davacı oldun’ diye haraca bağlayıp 100 bin TL’sini aldı.



Eryaman’da 8 Temmuz 2007’de yaşanan olay ve sonrasındaki filmlere konu olacak inanılmaz gelişmeler yaşandı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Oto galerici Mehmet Ergezer, satın almak istediği silahı bürosunda denedi. Kartonpiyer duvarı delen mermi arkada oturan Hüseyin Gökhan Kaygusuz’u öldürdü.

Ergezer, sadece 28 gün cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Silahı satan emekli polis müdürü Mustafa Kemal Öczan ise ifadesi alındıktan sonra mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bırakıldı. Sincan Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Özcan ve Ergezer 3’er yıl hapis cezası aldı. Ancak dosya temyiz için gittiği Yargıtay’da, aradan geçen 3 yıla rağmen karara bağlanmadı.





Senet imzalattı



Bu süre içinde Abdurrahman Y. ile birlikte silahlı çete kuran Ergezer’in ilk işi oğlunu öldürdüğü için kendisinden şikayetçi olduğu baba Ayhan Kaygusuz’dan (60) haraç almak oldu. Birlikte hareket ettiği çete üyeleriyle baba Kaygusuz’a ait işyerine giden Ergezer, Kaygusuz’a 100 bin TL’lik senet imzalattı.



Oğlunu öldüren kişiye senet vermek zorunda kalan Kaygusuz, Ergezer ve adamlarından senedi ve işyerini geri alabilmek için evini satmak zorunda kaldı. Baba Kaygusuz daha sonra Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kaygusuz, Ergezer’in silahlı kişilerce kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ederek işyerini bastığını daha sonra senet imzalattıklarını anlattı. Kaygusuz çete hakkında defalarca suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.





Çete operasyonu



Gelişmeler üzerine Ankara Emniyet Müdürülüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini Ergezer ve hırsızlıktan sabıkası bulunan Abdurrahman Y.’nin yaptığı çeteyi takibe aldı. Çete üyelerinin Antalya’da bulunan bir otelin sahibine de zorla senet imzalattığı, kumar oynattıkları kişilere yine senet düzenleyerek işyerlerine ve evlerine el koydukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca çeşitli işyerlerini de kurşunladıkları tespit edildi. Yeterli delillere ulaşan polis dün savcılık talimatıyla 17 ayrı adrese operasyon düzenledi. Aralarında Ergezer ve Abdurrahman Y.’nin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.





POSTERE ATEŞ ETTİ



Emekli Emniyet Müdürü Mustafa Kemal Özcan, oto galerici Mehmet Ergezer’e silah satışı yapmak istedi. Özcan, getirdiği silahları masanın üstüne koyarak Ergezer’e tek tek gösterirken beylik tabancasını da Ergezer’e uzattı. Özcan, duvarda asılı Galatasaray posterini göstererek, “Galatasaray posterine sık” dedi. Ergezer’in silahı ateşlemesi üzerine mermi posterin asılı olduğu kartonpiyer duvarı delerek işyerinin kasasında oturan 33 yaşındaki Hüseyin Gökhan Kaygusuz’un kalbine saplandı. Birkaç aylık nişanlı olan ve evlenme planları yapan Kaygusuz, hayatını kaybetti.







