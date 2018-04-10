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Oğlunu kick boks şampiyonalarına göndermek için kağıt toplayan baba sponsor buldu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, kendisi gibi kick boks sporcusu oğlu Ömer Ömürlü'yü (15) şampiyonalara göndermek için sokakta kağıt toplayan Mehmet Ömürlü'ye (45) kırtasiyecilik yapan Serhat Söyler sponsor oldu

10 Nisan 2018 14:27

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, kendisi gibi kick boks sporcusu oğlu Ömer Ömürlü\'yü (15) şampiyonalara göndermek için sokakta kağıt toplayan Mehmet Ömürlü\'ye (45) kırtasiyecilik yapan Serhat Söyler sponsor oldu.
Asgari ücretle bir şirkette çalışan, sokakta topladığı atık kağıt ve plastikleri satarak, oğlu Ömer\'i kick boks şampiyonalarına göndermeye çalışan Mehmet Ömürlü\'ye kırtasiyeci Serhat Söyler sponsor oldu. Oğlu için sponsorluk teklifinde bulunan Söyler\'e teşekkür eden Ömürlü, \"2 senedir oğlumu şampiyonalara hazırlıyorum. Sesimizi bir esnafımız duydu ve bize sponsor oldu. Desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Eskişehirli esnaf ve iş adamlarının bu şekilde sporculara destek olmasını, sponsor olmasını istiyoruz. Serhat ağabeyimiz bir örnektir\" diye konuştu. Mehmet Ömürlü, kağıt toplamaya bundan sonra da devam edeceğini belirterek, \"Ben de şampiyonalara katılıyorum. Artık kendim için kağıt toplayacağım\" dedi.
Ömer Ömürlü\'nün şampiyonalara gidiş- gelişi için gerekli desteği sağlayacağını belirten Serhat Söyler ise \"Ömer Ömürlü\'nün durumunu televizyonda haberlerde gördük. Elimizden geldiği kadar şampiyonaya katılabilmesi için yardımcı olalım dedik ve kendisine sponsor olduk. Ömer kardeşime şampiyonalarda başarılar diliyorum. Kendisinden madalya bekliyoruz\" diye konuştu.
Ömer Ömürlü de kendisine sponsor olan kırtasiyeci Serhat Söyler\'e teşekkür etti.

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