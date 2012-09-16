Oğlunu kaybeden Sırrı Sakık'a twitter'dan nefret söylemi

BDP’li Sırrı Sakık’ın 25 yaşındaki oğlu dün Ankara’daki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Sakık, hayatının en büyük acısını yaşarken twitter’da oğlunun ölümüyle ilgili yapılan öfke ve hakaret dolu yorumlar büyük tepki çekti.

BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, dün bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı. Sakık’ın, 25 yaşındaki en küçük oğlu Sidar Sakık, “Oğlum yapma, atlama” diye yalvaran babasının gözleri önünde evlerinin 5. kat balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Namık Durukan ve Sertaç Koç'un Milliyet'teki haberine göre; Sidar Sakık’ın intihar ettiği gece geç saatlere kadar Sakık’ın evinde misafir olan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in verdiği bilgilere göre akşam şunlar yaşandı:

Sırrı Sakık, Çankaya-Yıldız’da Yukarı Dikmen mahallesindeki evinde, geceyarısı saat 01.00 sıralarında milletvekili arkadaşı Sırrı Süreyya Önder ile sohbet ederken, dışarıdan gelen silah sesi üzerine endişelendi. Sakık, hemen oğlu Sirdar’ı cep telefonundan aradı. Telaşlanan Sırrı Sakık, “Evladım ortalık karışık, geç de oldu. Seni bekliyorum, eve gel” dedi.

Bunun üzerine Önder telefonu alarak, Sidar Sakık’a, “Babanı merakta bırakma, eve gel” diye konuştu. Sakık, oğlunun gelmemesi üzerine endişelenerek, ikinci kez aradı. Sidar Sakık, kısa süre sonra saat 02.00 sıralarında eve geldi. Bu sırada Önder evden ayrıldı.



Telefonda tartışıyordu



Oğlu Sidar’ın gelmesinin ardından Sakık, uyumak üzere yatak odasına geçti. Ancak bir süre sonra oğlunun telefonda biriyle tartıştığını duyan Sakık, balkonda oldukça gergin görünen oğlunun yanına gitti. Sirdar Sakık’ın, kavga ettiği kız arkadaşı ile telefonda tartıştımayı sürdürdüğü iddia edildi. Sakık, oğlunu uyumaya ikna etmek için cep telefonunu alıp içeriye girdi. Saat 04.00 sıralarında yeniden döndüğünde oğlunun 5. kattaki balkondan atlamak üzere olduğunu gördü.



'Yapma oğlum!'



Sakık’ın, oğlu Sidar’ı engelleme çabası sonuçsuz kaldı. Sidar Sakık’ın son sözü, “Baba seni çok üzdüm, artık yaşamak istemiyorum” oldu. Sakık ise, oğlunun atlamasını engellemek için “Yapma oğlum, atlama” diye yalvardı, ancak engel olamadı. 5. kattan atlayan Sidar Sakık, saat 04.15 sıralarında süratle Güven Hastanesi’ne getirildi. Hastaneye gelmeden öldüğü anlaşılan Sidar Sakık, bütün uğraşlara rağmen hayata geri döndürülemedi.



Anne özlemiyle bunalıma girdi



İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu olan 25 yaşındaki Sidar Sakık’ın annesi Gülsima Sakık’ın 5 yıl önceki ölümü sonrası bunalıma girdiği anlatıldı.

Sırrı Sakık’ın 1963 doğumlu eşi Gülsima Sakık, 5 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti. Sessiz ve sakin bir mizaca sahip olan gencin son aylarda içine kapandığı, etrafı ile diyaloğunu kestiği belirtildi. Gencin, kız arkadaşı ile sorun yaşadığı da iddialar arasında.

Sidar Sakık’ın, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu, geçtiğimiz çarşamba günü fazla sayıda hap aldığı, ilaçların etkisinin güçlü olmaması ve zamanında hastaneye yetirilmesi sayesinde, midesi yıkanarak kurtarıldığı öğrenildi.

BDP’li Sırrı Süreyya Önder de Adli Tıp Kurumu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada “Sidar annesini çok erken yaşta kaybetmişti. İçine kapanık bir evladımızdı” dedi.



Annesinin mezarı tartışma yaratmıştı



Sidar Sakık’ın 10 Ocak 2007’de vefat eden annesi Gülsima Sakık’ın yanına defnedileceği öğrenildi. Gülsima Sakık’ın Gölbaşı’ndaki Belediye Mezarlığı’nda defni siyasi bir tartışmaya neden olmuştu. Gölbaşı Belediye Meclisi’nin 2010’daki toplantısında, MHP’li üye Mehmet Atak, AkP'lileri, “Teröristlerin eşini buraya defnettiniz” diye eleştirmişti. Bunun üzerine Sırrı Sakık, “3 yıl önce ölen eşim Gülsima için terbiyesizce ‘terörist’ demişler. Gerekirse mezarı Muş’a taşırım” demişti.



Telefon kayıtları incelenecek



Savcılık, Sidar Sakık’ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı. Sirdar Sakık’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülerek, otopsi işlemi yapıldı. Sırrı Sakık, “Oğlumun telefonda sevgilisiyle kavga ettiğini gördüm. Oğlum daha sonra telefonu bırakarak, odasının balkonundan aşağı atladı”dedi. Sakık’ın olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Savcılık Sidar Sakık’ın telefon kayıtlarını incelemeye aldı.



‘Akıl ve vicdan tutulması’



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın 25 yaşındaki oğlu Sidar Sakık’ın ölüm acısını yaşarken, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da nefter dolu yorumlar yapıldı.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, “BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın” tag’ıyla açılan başlığıyla yazılanların ‘nefret söylemi’ olduğunu belirterek, “İlkel, gaddar öfke kusan mesajlar, akıl ve vicdan tutulmasının ne denli irrasyonel ve ürkütücü boyutta olduğunu gözler önüne serdi” dedi.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu Twitter’da ağır hakaret içeren ‘yorumlarla’ ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sırrı Sakık’ın oğlunun intihar haberinden sonra sosyal medyada adeta nefret patlaması yaşandı. Baş sağlığı dileme/yemenin de ötesinde ‘Oh olsun’, ‘İlahi adalet’ türünden ilkel, gaddar öfke kusan mesajlar, akıl ve vicdan tutulmasının ne denli irrasyonel ve ürkütücü boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Hızlı yayılım, etkileşimsellik gibi özellikleri yüzünden sosyal medyada nefret söylemi çok daha kolay ve yaygın olarak üretilmekte. Irkçı söylemin sosyal medyadaki dışa vurumu bireysel kolektif bir olgu. Benedict Anderson’un ‘Hayali Cemaatler’ tahayyülünü sosyal medya kolektif bir aidiyet üzerinden inşa ediyor. Süreç her zaman çok sistematik, planlı ve programlı işlememekle beraber, ne yazık ki adeta bir linç kampanyasına dönüşebilmekte. Sıklıkla karşımıza bir yandan kişinin belirli bir gruba aidiyeti yüzünden küçük düşürülmesi, aşağılanması, hedef gösterilmesi, diğer yandan nefret söylemi üreten gruba güç ve önem atfedilmesi olaylarına tanıklık ediyoruz. Bazı gruplar bu yolla kendilerinin öz-değerlerini arttırma yanılsaması içinde ‘diğer’lerini değersizleştirme ve insani değerlerden uzaklaştırarak itibarsızlaştırma müdahil oluyorlar.”



‘Oğlum 3 gündür rüyama giriyordu’



Oğlunun gözlerinin önünde ölüme atlamasının acısını yaşayan Sırrı Sakık, Hoşdere Caddesi’nde bir yakınına ait ofiste diğer oğulları Heval ve Cenk ile birlikte taziyeleri kabul etti. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Hasip Kaplan’ın da aralarında bulunduğu BDP’li milletvekilleriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de, taziye ziyaretinde bulundu. Sakık’ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve son derece üzgün olduğu görüldü.

Ofisten gün boyu Kürtçe ağıtlar yükseldi. Sidar Sakık’ın cenaze töreni bugün yapılacak. Sırrı Sakık’ın, yakın çevresine, “3 gündür Sidar’ı yerde yatarken rüyamda görüyordum. Demek bu olay olacakmış” dediği ifade edildi.



Arınç: Evlat acısını bilirim



Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Sırrı Sakık’ı telefonla arayarak aileye sabır ve metanet dileğinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sakık’ı telefonla arayarak oğlu Sidar Sakık’ın ölümünden duyduğu büyük üzüntüyü belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sakık’a twitter üzerinden başsağlığı diledi. Arınç, twitter hesabına, “Evlat acısını yakinen bilen bir baba olarak, sayın Sakık’a ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim” diye yazdı.

Utandıran tweetler



Sidar Sakık’ın intiharının duyulmasının ardından Twitter’da yazılanların bazıları şöyle:

* @brssnr: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın ölmüş, yakında tüm sülalesinin yok olması dileğiyle....

* @sezgiinaydin: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu intihar etmiş. Ne diyelim başı sağolsun. Darısı tez zamanda babasının başına!

* @xxx_1907: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğluna Allahtan rahmet, babasına aynı balkondan atlama cesareti diliyorum.

* @unique_question: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu intihar etmiş. Kendisine rahmet kalanlarına “aynı sonu” diliyoruz.

* @ErN_: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu örnek olmalı. Kampanya başlatılmalı. Hadi BDP’li gençler uçuruma diye. Törenle kurtulmalı alayından.

* @iloveyoumeloo: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu ölmüş, güne güzel bir haberle başlamak güzel

* @Ocakturkercan: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu ölmüş. Binlerce şehit anasının babasının acısını belki anlar.

* @kirsanzade: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın acısıyla mutlu bir gün geçiriyorum.

* @mustafahankose: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu ölmüş. Ölmeseydi o da diğerleri gibi dağa çıkıp askerimize kurşun sıkardı.

* @meuyar06: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu intihar etmiş. Ölen terörist sayısına 1 kişi daha eklendi.

* @steteleskop: Askerlerimizin katillerini alkışlayan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın yaşadıkları belki de hayatın ona “Kendine gel!” deme şeklidir

* @selimokkiran: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu intihar etmiş.. Oğlu daha onurluymuş senden de bekliyoruz...

* @Pinar0naL: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu ölmüş. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner... Evlat acısı neymiş siz de tadın!

* @Payitaht42: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu ölmüş :)) hahahah sesli güldüm :))

* @AtalayKavak: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın başı sağolsun diyor herkes. Başı sağolmasın, başı kopsun, soyu kurusun şerefsizin.

Yorumlar tepki çekti



Twitter’da ağır hakaret ve küfür de içeren bu tweetlere tepki de yağdı. İşte o tweetler...

* @BinaliRenas: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu için sevinenler, yaptığınız şey sadece ırkçılığı körüklüyor.

* @AkaDeniz: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlunun ölümünden sonra, darısı babasının başına diyen zihniyetten gerçekten iğreniyorum.

* @TtrRmzn: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğluyla ilgili, ‘Anlasınlar evlat acısını diyenler’; 30 yıldır ölen PKK’lıların anası babası yok mu?

* @yasintekkurtt: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu öldü, genç bir insanın ölümüne sevinenler, sizler ne zaman bu kadar insanlıktan çıktınız. Yazıklar olsun

* @mehmedbk: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlunun ölümüne sevinen vicdan yoksulları. Gençlerin ölümlerinden siz de sorumlusunuz. Yazıklar olsun size

* @BerxwedanYARUK: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlunun ölümüne “ilahi adalet” diyenler ilahiyattan, adaletten, insanlıktan, ahlaktan nasibini almayanlardır

* @dilaasup: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlunun intiharına sevinenler var. Üzerine cümle kurmaya gerek var mı daha?

* @dogununmerdi: Evlat acısına sevinen yaratıklar gerçekten sizden iğreniyorum. Acının ve gözyaşının rengi yoktur

* @bykusak: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu ölmüş, sadece o değil insanlık da ölmüş.

* @nirglaksu: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlunun ölümüne sevinen faşistlerle aynı ülkede yaşamaktan utanıyorum

* @karaolorin: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın başı sağolsun. Oh iyi olmuş diye mesaj yağdıranların ülke neden bölündü diye sorma hakları yok sanırım

* @antifa_nesin: Sevinenlere İbn-i Arabi’nin dediği gibi: “Sizin taptığınız tanrı benim ayaklarımın altındadır”

* @hknerkn: BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu öldü diye sevinenlere; sizin yüreğiniz yarılmış, bölünmüş zaten. Memleket bölünse ne olur!