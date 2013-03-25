Oğlunu kaybeden aileye adliyede polis dayağı iddiası

Ayazağa'daki bir lisenin tadilat işinde çalışırken şüpheli bir şekilde ölen 17 yaşındaki Güven Karakuş'un yakınları, açılan davanın karar celsesinden sonra iki polis tarafından dövüldüklerini iddia ederek savcılığa başvurdu. Polislerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı.

DHA'dan Ali Aksoyer imzalı habere göre; Ayazağa Evyap Endüstri Meslek Lisesi'nde 6 Eylül 2008'de meydana gelen olayda 17 yaşındaki Güven Karakuş'un cam taşıdığı sırada ağır yaralandı. Görgü tanıklarına göre boynundan yaralanan Güven Karakuş kendi imkanları ile özel bir hastaneye gitti. Burada olay hastane kayıtlarında trafik kazası olarak geçti. Durumu ağırlaşan Güven Karakuş sevk edildiği Okmeydanı Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından Güven Karakuş'un ailesi çocuklarının bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek yargıya başvurdu. Yapılan yargılama sonucu Güven Karakuş'un patronu olduğu öğrenilen Mehmet E. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Mahkeme sonucu Mehmet E.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi, ardından ceza ertelendi.

Karar celsesi sonucu polis dayağı iddiası

Çağlayan Adalet Sarayı'nda görülen davanın karar celsesinden sonra duruşma salonunun kapısında iki polis memurunun saldırısına uğradığını iddia eden Karakuş Ailesi savcılığa başvurdu. Bu şikayet üzerine Çağlayan Adalet Sarayı kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde olaydan sırasında Güven Karakuş'un babası Süphi Karakuş, annesi Aysel Karakuş, ağabeyi Hakan Karakuş ve ablası Handan Karakuş'un güvenlik görevlileri tarafından adliyenin içindeki polis merkezine götürülüşleri bulunduğu tespit edildi.

Polislerin ifadeleri alındı

Bu gelişme üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru A.K. ve Z.B. hakkında idari soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen idari soruşturmada görüntülerdeki polis memurlarının ifadelerine başvuruldu. Polis memurlarının ifadelerinde dayak iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Ayrıca olayın mağduru Karakuş Ailesi'nin de ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ancak ailenin ifade sırasında yanlarında avukatlarının bulundurma talebinin emniyet müdürlüğü yetkilileri tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

TBMM'ye soru önergesi verilmişti

Öte yandan Güven Karakuş'un ailesi Mehmet E.'nin 3 yıl 4 ay hapis cezası almasıyla sonuçlan dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Ailenin oğullarının Mehmet E. tarafından öldürüldüğünü ve olaya kaza sürü verilmeye çalışıldığını iddia ettiği belirtildi. BDP Milletvekili Altan Tan'ın olayla ilgili 14 Şubat 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi verdiği öğrenildi.

Anne: "Polisler bizi dövdü"

Olayla ilgili konuşan anne Aysel Karakuş "Karar duruşmasının ardından daha önce görmediğimiz beyaz gömlekli bir kişi bize saldırdı. Polisler önce o kişiyi durdurdu. Ardından bu kez onlar bize saldırmaya başladılar. Eşimi tekme tokat götürdüler, oğlumu dövdüler. Biz 'Yapmayın' derken dönüp bize de giriştiler. Adliye koridorlarında sopayı güzel güzel yedik. Ben başsavcının yanına çıkıp durumu anlattım. Kameralara el kondu. Adliyenin içindeki sağlık merkezinde raporlarımız alındı. Kızım göğsüne tekme yemişti. Bu nedenle onu hastanesine sevk ettiler." dedi.

"Beni kovaladılar, tehdit ettiler, kimse sesimi duymadı"

Oğlunu kaybetmesinin ardından dava aşamasında sürekli tehdit aldığını söyleyen anne Aysel Karakuş, "Tehdit edilen biz, dövülen biz, daha önce oğlumun yattığı mezarlıkta beni kovaladılar. Ayazağa meydanında bir kadın bana bıçakla saldırdı. Bana sürekli 'Bu işin peşini bırak' dediler. Bir çok kez şikayet ettim. Ancak kimse sesimi duymadı." diye konuştu.

"Hakan Şükür'den yardım istedim"

Anne Aysel Karakuş polislerden yediği dayakla ilgili açılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldiğinde Hakan Şükür'den de yardım istediğini anlattı. Kendisiyle ilgili yapacağı bir şikayet için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Hakan Şükür'le karşılaştığını anlatan Aysel Karakuş "Polisler beni onunla konuşmamı istemediler. Ancak o yanıma gelip derdimi sordu. Durumu anlattım. Bana yardımcı olacağını söyledi."