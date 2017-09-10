T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oğlunu kaçırmak isteyen PKK'lı teröristlerce öldürüldü (2)

VALİ ATİK: MÜNFERİT BİR OLAY Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, hastaneye gelerek bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı

10 Eylül 2017 03:11

VALİ ATİK: MÜNFERİT BİR OLAY
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, hastaneye gelerek bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Vali Atik, \"Kemerli Köyü\'nde Mehmet Salih Aslan adlı vatandaşımız uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetmiştir. Olayın öğrenilmesi müteakip olay yerine ambulans sevk edilmiş. Daha sonra vatandaşımız hastaneye geldiği zaman kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Bazı basın yayın organlarında PKK köy bastığı ve vatandaşımızı öldürdüğü şeklinde haberler çıkmıştır. PKK\'nın köy basması diye bir olay yoktur. Bu münferit bir olaydır. Olay bizim tarafımızdan araştırılmaktadır, daha sonra kamuoyuna bilgi verilecektir\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİ ATİK MÜNFERİT BİR OLAY Siirt Valisi Ali Fuat AtikJandarma Alay Komutanı Albay Kemal BenekEmniyet Müdürü Mustafa TokyayOlayınVali Atik"Kemerli Köyü Mehmet Salih AslanDahaBazıPKKBuOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24