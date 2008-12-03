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Yaşam

Oğlunu ihbarla kurtardı

Aydın'da oturan bir çiftçi, evden ayrılan oğlunun PKK'ya katılacağından şüphelenince polise ihbarda bulundu

03 Aralık 2008 02:00

Evden ayrılan oğlunun PKK'ya katılacağından şüphelenen baba peşinden iz sürdü. Babanın ihbarı üzerine polis, aranan genci yanında biri PKK'lı kadın olmak üzere iki kişiyle birlikte otogarda ele geçirdi.

Aydın'da oturan 21 yaşındaki B.Ö. 13 Kasım günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan 49 yaşındaki baba R.Ö. ise terör örgütü sempatizanlarıyla görüştüğünü bildiği oğlunun PKK'ya katılmasından korkuyordu. Evden ayrılmasıyla daha da şüphelendiği oğlunu örgütün pençesinden kurtarmak isteyen baba, önce Aydın'da araştırma yaptı. Bu sürede haber alınamayan genç, geçtiğimiz hafta annesi S.Ö.'yü arayarak çok uzaklara gideceğini söyledi. Bu sözler üzerine şüphesi artan baba, jandarmaya giderek durumu anlattı.

İzini İzmir’de buldu

Bir dedektif gibi iz süren baba, oğlunun İzmir'e gittiğini öğrendi. Hemen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giden baba R.Ö, oğlu B.Ö'yü ihbar etti. Babanın ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, gencin, terör örgütünün yayın organı bir dergide görüldüğünü tespit etti. Bu bağlantıları araştıran ekipler, B.Ö'nün, 24 yaşındaki S.E. isimli kadın tarafından kandırılarak dağa götürülmek istendiğini ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaçmak üzere olduklarını belirledi.

Operasyon yapıldı

Otogarda operasyon düzenleyen ekipler, B.Ö. ile yanındaki S.E. ve R.B.'yi gözaltına aldı. Üç zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren baba, gözaltındaki kadından oğlunu PKK'ya götüreceği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Zanlı kadın tutuklanırken diğer 2 genç ise serbest bırakıldı.

‘Canımdan parça’

Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan baba R.Ö. "Oğlum, benim canımdan bir parça. Ben onun milletine devletine faydalı biri olmasını istiyorum. Terör örgütüne katılıp başka anaların canını yakmasından, tabut içinde gelip onu kara toprağa vermekten çok korktum. Oğlum olsa da iyiliği için üzerime düşeni yaptım. Onu artık hiç bırakmayacağım" de

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