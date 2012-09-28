Oğlunu hırsız sanıp öldürdü

ABD'de kız kardeşinin evine girmeye çalışan hırsızı bahçede yakalayan Jeffrey Giuliano kendisine saldıracağını sanarak onu vurdu. Giuliano hırsızın taktığı maskeyi çıkardığında hayatının en büyük acısını yaşadı.

ABD’nin Connecticut eyaletinin New Fairfield kentinde yaşayan Jeffrey Giuliano kız kardeşinin evinin etrafında dolaşan bir hırsız olduğunu duyar duymaz soluğu orada aldı.

Hırsızla karşılaşan Giuliano onu vurarak etkisiz hale getirdi. Talihsiz adam öldürdüğü kişinin oğlu olduğundan habersizdi.

Giuliano kardeşi Alexis Scocozz'u korumak isterken siyah kar maskesi giyen oğlunu hırsız sanarak tetiğe bastı.

Polis olay yerine ulaştığında Giuliano’yu bahçede 15 yaşındaki evlatlık oğlu Tyler’ın cesedinin başında otururken buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Tyler’ın eğitim gördüğü New Fairfield Lisesi yönetimi okulda okuyan çocukların velilerine konuyla ilgili bir e-posta yolladı.

E-postada Tyler’ın hayata veda ettiği olayla ilgili olarak şunlar yazılıydı:

“Bizi derinden üzen bir olay yaşadık. Olayla ilgili detaylar henüz açıklığa kavuşmadığı için çocuklarınıza Tyler’ın öldürüldüğünü söylemedik. “

Polis Tyler'ın halasının evine hırsızlık yapmak için girmeye çalıştığını fakat cinayetle ilgili araştırmanın sürdüğünü belirtti. (ntvmsnbc)