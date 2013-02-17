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Oğlunu görme hakkı elinden alınan baba 48 saattir vincin tepesinde...

Fransa'da bir baba oğlunu görme hakkı elinden alınınca dev bir vincin üzerine çıktı

17 Şubat 2013 17:22

Fransa 'nın Rennes kentinde, oğlunu görme hakkı elinden alınan baba, bunu protesto etmek için dev bir vincin üzerine çıktı.

Polisin tüm ısrarlarına rağmen, 48 saattin dev vincin üzerinde bulunan baba, aşağı inmesi için ikna edilemiyor.

Fransız medyasının ilgi odağı haline gelen Serge Charnay isimli babanın dramını televizyon kanalları zaman zaman canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Fransız mahkemesi, daha önce çocuğunu kaçırdığı gerekçesiyle Charnay'in oğlu Benoit'yı görme hakkını iki yıl önce elinden almıştı.

Kendisiyle pazarlık eden yetkililerle konuşan Serte Charnay, oğlunu görme hakkı tanınmadan, dev vincin üzerinden inmeyeceği konusunda ısrar ediyor.

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