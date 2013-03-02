Oğlunu Facebook’ta göremeyince kriz çıkardı

Sevgilisiyle Güney Amerika gezisine çıkan Garrett Hand, Facebook’tan fotoğraf paylaşmayı bırakınca annesini tedirgin etti. Panik içindeki anne, Peru hükümetini ‘oğlum kayıp, bulun’ çağrısıyla harekete geçirdi.



ABD’li çift Garrett Hand ve Jamie Neal bisikletleriyle Güney Amerika turuna çıktı. Neal, seyahatlarine başlamadan önce Facebook hesabında “Başka ülkelerde bisikletle gezeceğiz. 4 ay boyunca buralarda yokum” mesajını paylaştı. Ancak çift, bu mesaja rağmen Arjantin, Şili ve Peru’da çektiği fotoğrafları haftalarca Facebook’tan paylaşmaya devam etti.

Çift, Facebook’tan fotoğraf paylaşmayı bırakıp telefonları da kapsama alanı dışına çıkınca aileleri meraklanmaya başladı. Garrett Hand’in annesi 25 Ocak’tan beri haber alamadığı oğluna ulaşabilmek için Peru hükümetine çağrı yaparak oğlunu bulmasını istedi.

Peru’daki ABD Büyükelçiliği’nin de devreye girmesiyle ülke çapında bir arama başlatıldı. Peru Turizm ve Ticaret Bakanı Jose Luis Silve, resmi bir açıklama yaparak çifte ulaştıklarını ve Amazon bölgesinde güzel vakit geçirdiklerini ailesine iletti.

Ancak bu bilgi ailelerin endişesini dindirmekte yeterli olmadı. Garrett’ın annesi kaybolan çift için kurduğu Facebook sayfasında “Bize yaşam kanıtı sunulana kadar bu söylentilere inanmayacağız. Oğlumun ses kaydını ya da bir fotoğrafını gösterirseniz inanırım” mesajını yazdı. Bakanlık, Garrett’ın annesi için çiftin kaldığı bölgeye özel bir uçak göndererek videolarını çekecek.

Neal ve Hand’den en son başkent Lima’da haber alındı. Çiftin 16 Şubat’ta Iquitos şehrinde bir otelde kaldığı bildirildi. Otel işletmecisi, çiftin 15 günlük bir yürüyüşle Naplo şehrine doğru yola çıktıklarını söyledi.