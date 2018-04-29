Oğlunu evlatlıktan reddeden baba: 'Lütfen nefreti bırak'

ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde, oğlunun beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grubun düzenlediği yürüyüşe katıldığını tespit eden baba Pearce Tefft, oğluna 'nefreti bırakması' çağrısında bulunan duygusal bir mektup kaleme aldı.

Ailece ırkçı ideolojisinden vazgeçene kadar oğlu Peter Tefft'i aralarına kabul etmeme kararı aldıklarını açıklayan baba Pearce Tefft, oğlunun ırkçı söylemleri evde öğrenmediğini vurguladı.

Evlatlıktan reddettiği oğlunun ırkçıların yanında olması sebebiyle son derece üzgün olan Tefft, yerel bir gazetede yayımlanan mektubunda şunları kaleme aldı:

"Oğlum bir keresinde bize, 'İfade özgürlüğüne inanmadığımız doğru değil, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Zaten sizi fırına atacağız' demişti.

"Peter, bedenlerimizi de fırına kürekle atmanız gerekecek. Lütfen oğlum, nefreti bırakın, herkesi kabul edin ve sevin.

"Şimdiye kadar sessiz kaldık ve bu bir hataydı. Nazilerin güç kazanmasına iyi insanların susması sebep olmuştu, şimdi de iyi insanların suskunluğu Nazilere izin veriyor.

"Oğlumun nefret dolu inançlarından vazgeçerek eve döndüğü gün, benim için bayram olacak."

Ailenin diğer üyeleri de kendisini 'faşist' olarak nitelendiren Peter Tefft'e tepki gösterirken, 30 yaşındaki adamdan soyadını değiştirmesini istiyorlar.

Peter Tefft'in yeğeni Jacob Scott da Facebook hesabından, "Hesabımı Nazi amcam aracılığıyla buldunuz. Onunla hiçbir ilgim yok. Onu ve onun aşağılık Nazi ideolojisini reddediyorum. Bütün aile onu ve inançlarını kınıyoruz. Peter bu yazdıklarımı oku; çünkü bütün aileye büyük bir utanç getiriyorsun. Senin yüzünden ailemizden bazı kişilere sözlü tacizler başladı bile" diye yazarak amcasına tepkisini dile getirdi.

Mitingde olduğu sırada Facebook'tan bir fotoğraf paylaşan Peter Teftt, "Bu bizim için bir zafer. Hareketimiz Charlottesville tarafından cesaretlendirilecek" diye yazmıştı.

Peter Tefft'in miting öncesinde bir haber kanalına verdiği röportajda, 'Nazi değil, faşist olduğunu ve faşizmle ailemiz ve ulusumuz için en iyisini yapıyoruz' dediği ifade edildi.

Charlottesville'de geçen Cuma başlayan olaylarda, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine aşırı ırkçı gruplar protesto gösterileri başlatmıştı.

Karşı grubun ırkçılara tepki göstermesiyle iki grup arasında olaylar çıktı ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi.