Oğlunu döven polise terliğiyle saldırdı

Zonguldak'ta, kavgaya müdahale eden polislerden biri karakola gitmemek için direnen gençlerden birini tekme tokat dövmeye başladı. Oğlunun dövüldüğünü gören anne ise çılgına dönerek elindeki terlikle polise saldırdı. Oğlu karakola götürülürken, güçlükle sakinleştirilen anne hakkında ise işlem yapılmadı.



6 genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kafede başlayan kavga sokağa taştı. Kavga sırasında sokak üzerindeki bir dükkanın camı kırıldı. Bunun üzerine dükkan sahibi gençlere, “Kavgayı başka yerde yapın” diye bağırdı. Gençler bu sefer de dükkan sahibine saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada ucuştuğu kavgaya, çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis müdahale etti.



Grubu ayırı sakinleştirmeye çalışan polis, cama vurması nedeniyle elinden yaralanan gençlerden Sunay E.’yi hastaneye götürmek istedi. Sunay E.’nin, polislerin arasında arkasına dönüp dükkanının camını kırdığı esnafa küfür etmesi üzerine yeniden arbede yaşandı. Polis bunun üzerine Sunay E.’yi gözaltına almak istedi. Polis memurlarından biri, kendisine direnen Sunay E.’yi tekmeleyip yumruk attı.





Bu sırada kızı Selcan E. ile olay yerine gelen anne Süheyla E., polisin oğluna vurduğunu görünce sinirlendi. Oğlu ekip otosuna götürülürken arkasından giden anne Süheyla E., “Oğluma vuruyorsun” deyip polis memuruna terliği ile vurdu. Anne Süheyla E. güçlükle sakinleştirilirken, oğlu ekip otosuna götürüldü. Elinin tedavisi için önce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götülen Sunay E., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Anne hakkında ise işlem yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







