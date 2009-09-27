Oğlunu döven babaya 2.5 yıl hapis cezası

İzmir'de 11 yaşındaki oğlunu sürekli dövdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan babaya 2.5 yıl hapis cezası verildi.



Şikayetçi annenin avukatından edinilen bilgiye göre, İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, boşandıktan sonra velayetini aldığı oğlunu dövdüğü öne sürülen baba E.B, oğlunu disiplin altında tutmak için çeşitli cezalar verdiği ancak bunun işkence olmadığını savundu.



Yargılama sonunda mahkeme, sanığa 'çocuğa yönelik eziyet' suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki iyi hali nedeniyle cezası 2.5 yıla indirildi.



Kararın onanması durumunda babanın cezaevine gireceği belirtildi.