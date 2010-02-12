Oğlunu balkondan sarkıttı

T24-Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evlerinin balkonundan bahçeye düşen paspası almaya çalışan anne ve iki oğlu, yaslandıkları balkon duvarının yıkılmasıyla yaralandı.

















Karaosman Mahallesi’nde yaşayan Nevin (31), oğulları Emirhan (3) ve Ali İhsan (9) Uslu evin balkonundan yere düşen paspası almak istedi.

Nevin Uslu, oğlu Ali İhsan’ı paspası alması için balkondan sarkıttığı sırada, yaslandıkları balkon duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarla birlikte yere düşen anne ve iki oğlu yaralandı. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.