Oğluna uyan böbreğini bağışladı





T24 - Sivas’ta bir anne, 7 yıldır diyalize giren oğluna bağışlayacağı böbreğini, aynı hastalıkla çaresizlikle nakil bekleyen başka bir hastaya verdi. Bu nakille hayat bulan hastanın eşi de fedakâr annenin oğluna böbreğini bağışladı.









Milliyet'in haberine göre, Numune Hastanesi Nefroloji Bölümünde görevli iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı Vural Taner Yılmaz, yaptığı açıklamada, Sivas’ta yaşayan Keziban Ceran’ın (61), 7 yıldır böbrek yetmezliği çeken ve karın diyalizi yapılan 31 yaşındaki oğlu Erhan’a böbreğini bağışlamak istediğini söyledi.





Bağışlamasaydı oğluna nakil yapılacaktı



Yapılan tetkiklerde annenin böbreğini oğluna verebileceğinin anlaşıldığını belirten Yılmaz, aynı tarihlerde hastanelerine başvuran böbrek hastası Ahmet Abir Ürgüp’ün eşi Elmas Ürgüp’ün de nakil bekleyen kocasına böbreğini vermek istediğini belirtti.





Ürgüp çiftinin kan grubu uymadığı için aralarında böbrek naklinin olamayacağının anlaşıldığını ifade eden Yılmaz, yapılan incelemede Keziban Ceran’ın böbreğinin Ahmet Abir Ürgüp’e de uyduğu, Elmas Ürgüp’ün böbreğini de Erhan Ceran’a verebileceğini tespit ettiklerini vurguladı.

Daha sonra yaptıkları görüşme sonrasında Keziban Ceran’ın, kan grubu ve dokuları uyan oğluna vereceği böbreği Ahmet Abir Ürgüp’e bağışlama kararı aldığını, Ürgüp’ün eşinin de fedakar annenin oğluna böbreğini verdiğini dile getiren Yılmaz, Ceran ve Ürgüp’ün nakil işlemlerinin Antalya’da başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi.





Bu ilk gönüllü çapraz nakil





Annenin büyük fedakarlık yaptığını, kendi oğluna böreğini vermekten vazgeçerek karşı ailenin de kurutulmasına vesile olduğunu belirten Yılmaz, "Bu nakil Türkiye’de bu şekildeki yapılan ilk gönüllü çapraz nakil oldu. Annenin fedakarlığı hiçbir zaman yadsınamaz. Bu şekilde başarılı bir böbrek nakli yapıldı. Şu anda herhangi bir sorun yok. Böbrek testleri normal sınırlarda. Tabi böbrek takiplerini yapıyoruz" dedi.





Çapraz naklin kendi ailesinden verici olup, ancak kan grubu uymadığı için böbrek nakli olamayan diyaliz hastaları ya da diyaliz aşamasındaki kişiler için uygulandığına değinen Yılmaz, kan grubu tutmadığı için nakil olamayan hastaları Türkiye’nin başka bölge ve hastanelerinde nakil bekleyen ailelerle gruplama yaptıklarını söyledi.





'Onlar ikinci ailemiz'





Böbrek nakli yapılan Erhan Ceran ise annesinin böbreğinin kendisine uyduğunu, nakil için işlemleri başlattıkları sırada bu durumla karşılaştıklarını vurguladı.





Annesinin böbreğinin bir başkasına verilmesine önce karşı çıktığını belirten Ceran, "Annemin böbreğini başkasına vermesi bana biraz ters geldi. Ama daha sonra ikna oldum. Çapraz nakil olduktan sonra aileyle ilişkilerimiz devam etti. Onlar ikinci ailemiz oldu" dedi.





Anne Ceran ise oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.