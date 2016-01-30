Oğluna tokat atan babaya 1500 lira para cezası

Ankara'da aralarında yaşanan tartışmadan sonra 23 yaşındaki oğluna tokat attığı için açılan davada babaya bin 1500 lira para cezası verildi.

NTV'deki habere göre, Keçiören'de ikamet eden Bayram Y, ortalığı dağıttığı, masaya yumruk attığı ve üzerine geldiği iddiasıyla oğlu Enes Y'yi tokatladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis, baba ve oğlunu ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

İfade işleminin ardından baba Bayram Y. hakkında kamu davası açılmasına karar verildi. Oğlunu sakinleştirmek amacıyla tokat attığını öne sürülen baba Bayram Y'nin "basit yaralama" suçundan yargılandığı dava, Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlandı.



Bayram Y, karar duruşmasında, oğlunun ilaç tedavisi gördüğünü belirterek, aynı evde yaşadıklarını ve aralarında sorun olmadığını savundu.



Babasından şikaye tçi olmadığını ifade eden Enes Y. de "Babam bana vurmuştu ama şikayetçi olmamıştım. Aramızda sorun yok, beraber yaşıyoruz" dedi.Yargılama sonucunda mahkeme suçlamaları reddeden ve beraat talebinde bulunan Bayram Y'yi "basit yaralama" suçundan bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti.Mahkeme, cezanın 15 taksitle alınmasına karar verdi.