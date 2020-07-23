Oğluna tanıklık yaptığı adliyede, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü!

Denizli'de, İsmail Kılınç (70), oğluna açılan nafaka davasında tanık olarak dinlendikten sonra, adliye koridorunda eski gelini, gelinin yeni eşi ve eski dünürü tarafından dövülerek, öldürüldü. Gözaltına alınan eski gelini Ayşe Aktaş, gelininin yeni eşi Hasan Aktaş ve eski dünürü Ünal Serttaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, dün Denizli Adliye Sarayı'nın birinci katındaki 4. Aile Mahkemesi'nin bulunduğu koridorda meydana geldi. Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Kılınç, Denizli'de yaşayan oğlu Gökhan Kılınç'a, 6 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe Aktaş tarafından açılan nafaka davasının duruşmasında, tanık olarak dinlendi.

Ayşe Aktaş'ın nafaka yükseltme talebinde bulunduğu duruşma çıkışı İsmail Kılınç, iddiaya göre eski gelini Ayşe Aktaş ile kadının şimdiki kocası Hasan Aktaş ve eski dünürü Ünal Serraş'ın saldırısına uğradı.

Koridordaki saldırı üzerine, duruşma salonundan koşarak gelen Gökhan Kılınç, babasını yerde buldu. Kılınç'ın yardım istemesi üzerine olaya polis müdahale etti.

Dövülen İsmail Kılınç'ın kalbi durdu. Hemşire olan Gökhan Kılınç, babasını kalp masajı yaparak, hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İsmail Kılınç'ın cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gölhisar ilçesine götürüldü.

Gözaltına alınan eski gelini Ayşe Aktaş, gelininin yeni eşi Hasan Aktaş ve eski dünürü Ünal Serttaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)