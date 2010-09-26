Oğluna 'Süperman'in adını verdi

T24- Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde oturan 3 yıllık evli Aytül-Sinan Arbak çiftinin ‘Süperman' sevgisi, oğullarına ünlü çizgi film ve roman kahramanının kendi gezegeninde kullandığı ismi verdirtti. Çift, oğullarına ‘Kalel’ adını koyarken psikoloğa danıştı.



Bodrum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nde çalışan 31 yaşındaki Sinan Arbak ile ‘Bodrumca Gazetesi' yöneticisi 30 yaşındaki Aytül Arbak, 11 ay önce doğan çocuklarına ‘Atilla Kalel’ adını verdi.





Sinan Arbak, insanları zor durumlardan ve dünyayı kötülüklerden kurtaran güçlü kahraman olarak bilinen Süperman'in doğduğu gezegen Kripton'da kullandığı ‘Kalel’ ismini çocuklarına verirken psikoloğa danıştıklarını söyledi. Arbak, bu ismin sorun olmayacağını, tersine kendine olan güvenini artırabileceğinin söylendiğini belirtti.



Ünlü aktör Nicholas Cage'in bugün 4 yaşındaki oğlunun da adının ‘Kalel’ olduğunu anlatan Arbak, “Dünyada bu ismi kullanan bildiğim kadarıyla ikinci kişi de bizim oğlumuz oldu. Nüfus Müdürlüğü'nde de hiç sorun yaşamadık. Sadece anlamını merak ettiler. Onların da ilgisini çekti. Nüfusunda da Atilla Kalel olarak geçiyor” dedi. Anne Aytül Arbak da, Kalel'e Süperman logolu tişörtler, yatak çarşafları, oyuncaklar aldıklarını ve Süperman sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.



