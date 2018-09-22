Oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddia edilen baba hakkında 2 resmî kurumdan 2 farklı açıklama

Oğluna okul pantolonu alamadığı için hayatına son verdiği iddia edilen İ. D. (45) kendisini banyoda iple asarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Kocaeli Valiliği'nden "Haberler gerçeği yansıtmıyor. Olayın sebebi psikolojik" açıklaması geldi. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ise intiharın 'pantolon'la ilgili olduğunu kabul etti. Müdür Okutan "Çocuk okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi" dedi.

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“Aile gururuna yedirememiş"

Okutan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Okulda yapılan ön araştırmada olay öncesi okul idaresi kıyafetlerle gelinmesini istemiş ancak iddia edildiği gibi çocuğun derse alınmaması gibi bir olay yaşanmamış. Okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla çocuğun kıyafetle ilgili sorununu evde anlatması ve ailenin de herhangi bir yardım talebinde bulunmaması sonrası baba yaşadığı durum neticesinde üzücü olayı gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırmadan ailenin, ne okul idaresine ne de vakfımıza bu konu ile ilgili bir yardım başvurusu olmadığını gördük. Oysa benzeri konularda yapılan yardım talepleri vakıf veya okul idaresi tarafından karşılanmaktadır. Ancak aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi.”

Valilik 'psikolojik' dedi

Kocaeli Valiliği konuyla ilgili açıklamada ise “pantolan istendi” iddialarının gerçek olmadığını savunmuştu. Kocaeli Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı; “21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı belirtilen linklerde internet haberi olarak yapılmıştır. Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır.”