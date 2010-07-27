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Spor

Oğluna faul yapılan anne sahaya girdi

Futbol maçında 9 yaşındaki çocuk sakatlanınca annesi sahaya girdi. 'Hakem hanım, oğluma kim faul yaptı?' diye soran anne, sahayı birbirine kattı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- Futbol maçında 9 yaşındaki çocuk sakatlanınca annesi sahaya girdi. 'Hakem hanım, oğluma kim faul yaptı?' diye soran anne, sahayı birbirine kattı.


Kayseri'de Futbol İl Temsilciliği'nce düzenlenen ‘Miniminikler Ligi'ndeki Demirspor'un ‘10' numaralı formasını giyen 9 yaşındaki Ebubekir Sain, maçın 27'nci dakikasında sakatlanıp, kendini çim zeminin üzerine attı.


Karşılaşmayı Sümer Stadı tribününden izleyen anne Fadime Hatun Sain ile büyük kızı Neslihan ve küçük kızı Betül Sain sahaya girdi. Anne Fadime Hatun Sain, “Oğluma kim tekme attı? Yazık değil mi ?” diyerek hakeme şikayet etti.


Karşılaşmayı yöneten kadın hakem Kadriye Yılmaz'ın yanına gelen öfkeli anne, “Hakem hanım oğluma kim faul yapıp, tekme attı? Böyle olur mu ?” diyerek itirazda bulundu. Minik futbolcu Ebubekir ayağa kalkınca, anne Fadime Hatun Sain ile kızları, görevlilerin uyarısıyla, geldikleri tribüne gönderildi.


Karşılaşmayı öfkelenen annenin oğlunun yer aldığı Demirspor 5-1 kazandı. Yerel Spor Gazetesi ‘Tempo'nun foto muhabiri Semih Çakır'ın objektifine böyle yansıdı.


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