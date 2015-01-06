Oğluna cinsel istismardan yargılanan anneye 12 yıl 6 ay hapis

Anne F.G., ilkokul öğrencisi oğlu A.G.'ye ilk kez geçen yıl 12 Ağustos'ta evlerinde istirmarda bulundu. F.G., iddiaya göre daha sonra oğluna iki kez daha cinsel istismarda bulundu. F.G., oğluyla yaşadığı olayı telefonda bir yakınına anlattı. Yakınının jandarmaya şikayeti üzerine F.G. gözaltına alındı. F.G., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan F.G., jandarmada cinsel istismarda bulunduğu yönünde verdiği ifadesini kabul etmedi ve "Tamamen hayal ürünü" dedi. A.G. ise annesinin kendisine birden çok cinsel istismarda bulunduğu yönünde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, cinsel istismar suçunu birinci derece yakınına zincirleme şeklinde işlediği gerekçesiyle sanığa önce 15 yıl hapis cezası verdi. Ardından duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü.