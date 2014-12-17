Oğluna ambulans vermediler diye el arabasıyla hastaneye taşıyan babaya ceza

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde, ambulans isteğine olumlu yanıt verilmediğini öne sürerek, engelli oğlu 24 yaşındaki Metin İncesu’yu 3 tekerlekli el arabasına bindirip, İzmir’deki hastaneye götürmek üzere yola çıkaran 74 yaşındaki Zeynel İncesu hakkında, "Çocuğun bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali" suçundan işlem yapıldı.

Posta'da yer alan habere göre, kaymakamın talimatı üzerine tahsis edilen ambulansla Muğla’daki bir hastaneye götürülen Metin İncesu, yapılan kontrol sonrası tekrar ilçeye getirildi. Sağlık Bakanlığı, hastanın hekim tarafından başka bir şehirdeki sağlık kuruluşuna naklini gerektirecek hekim raporu bulunmadığını muayene ve tetkik ve tedavisinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.

Garaj tuvaletinde çalışan evli ve iki çocuk babası Zeynel İncesu, doğuştan beyin damarlarındaki tıkanma nedeniyle engelli olduğunu belirttiği oğlu Metin İncesu’yu tedavisi için İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne götürmek istedi. Bunun için ilçedeki ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu ve bir yanıt alamadığını öne süren Zeynel İncesu, dün öğle saatlerinde spastik engelli oğlu Metin İncesu’yu hastaneye götürmek üzere 3 tekerlekli el arabasına bindirdi.

Durumunu haber alan Ortaca Kaymakamı Hüseyin Yılmaz, ilgili birimleri arayarak İncesu’ya ambulans tahsis edilmesini sağladı. Muğla Devlet Hastanesi’ne götürülen Metin İncesu, yapılan kontroller sonrası ilçeye tekrar getirildi. Baba Zeynel İncesu’ya ise oğlunu üç tekerlekli arabaya bindirildiği için ’Çocuğun bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali’ suçundan işlem yapıldı. Baba İncesu savcının talimatıyla serbest bırakılırken, hakkında evrakların elden adliyeye gönderileceği belirtildi.

Tedavinin İzmir'de yapılmasında ısrarlı

İlçedeki hastanenin yetersiz kaldığını belirten Zeynel İncesu, önceden de götürdüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde oğlunun tedavisinin sürmesini istediğini belirtti. Oğlunu İzmir’e götüreceği söylenerek ikna edildiğini ifade eden Zeynel İncesu, şöyle konuştu:



"Çocuğumu götürmek için yola çıkacakken, Ortaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dan geldiler. Sonrasında Emniyet yetkilileri ile Kaymakam geldi. Beni, ’İzmir’e götüreceğiz’ diyerek ikna ettiler. Çocuğumu ambulansa, beni de gözaltına aldılar. Emniyet’te çocuğuma ızdırap çektirmekten dolayı hakkımda tutanak tutuldu. Muğla’da doktor ’Bunun beli kaymış ama engellidir bir şey yapamayız’ demiş. Engelli diye çocuğumu çöpe mi atayım. Gerekirse çocuğumu sırtımda İzmir’e götüreceğim."

İzmir'e gönderilecek

Aileyi ve çocuğu yakından takip ettiklerini belirten Kaymakam Hüseyin Yılmaz, aileye her türlü yardımı yaptıklarını, ailenin kendilerine 12 Aralık cuma günü başvurduğunu belirterek şöyle dedi:



Gerekli kurumlarla görüştük ve pazartesi ambulans tahsis edildi. Ama aile her nedense çocuğu üç tekerlekli araca bindirerek yola çıkmış. Konu ile ilgili olarak bilgimiz olduğunda, babanın yanına giderek görüştüm. Çocuğu ambulansa alarak Muğla’ya gönderdik. Ailenin istediği olsun diye önümüzdeki günlerde İzmir’e de göndereceğiz. Bu konuda bir ihmal kesinlikle söz konusu değildir."



İl Sağlık Müdürlüğü’nce, yapılan incelemeler sonucunda Metin İncesu’ya İzmir’de yapılacak bir işlem olmadığının belirlendiği de ifade edildi. sağlık bakanlığı da yaptığı açıklamada İllerarası ve Kurumlararası Nakil Prosedürü uyarınca hastanın bulunduğu ilde yapılamayacak düzeyde olan ileri tetkik tedavi vb. nedenlerle başka bir şehirdeki hastaneye sevk edilebilmesi için hekim raporu gerektiğini hatırlattı. Bakanlık, açıklarken şöyle dedi:



"Raporu hazırlayan hekim 112’yi arayarak, hastanın genel durumuna göre nakil yolunu (kara, hava, deniz,) belirlemektedir. Habere konu olan olayda, hastanın hekim tarafından başka bir şehirdeki sağlık kuruluşuna naklini gerektirecek hekim raporu bulunmamaktadır. Hastanın muayene ve tetkik ve tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılmıştır. Hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, ilgili branş hekimince farklı bir şehirdeki sağlık kuruluşuna sevkine gerek görülmemiştir. Ayrıca, hasta yakınından ambulans için para talep edildiği iddiası tamamen gerçekdışı olup, 112 Ambulansları için vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmemektedir."

