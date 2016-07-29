"Oğlumun terhisine 12 gün vardı, köprüde linç edilerek öldürülmüş"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilen piyade er Kurtuluş Kaya'nın babası Satılmış Kaya, "Oğlumu 'tatbikat var' diyerek oraya götüren komutanlarından ve linç edenlerden davacı olacağım" dedi.

DHA'nın haberine göre; Çankırı merkeze bağlı Germece Köyü’nde yaşayan 4 çocuk babası Satılmış Kaya, İstanbul’daki Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığı emrinde kantinci olarak vatani görevini yapan oğlu Kurtuluş Kaya’nın, terhisine 12 gün kala darbe girişimi sırasında linç edildiğini söyledi.



Baba Kaya, vatani görevini yapması için gönderdiği oğlunun linç gibi korkunç bir olaya kurban gitmesinin acısını yaşayan Satılmış Kaya, bunun peşini bırakmayacağını belirtti.

"Köprüde linç edilmiş"

Satılmış Kaya, şunları söyledi: "Ben oğlumu vatan borcunu ödemesi için gönderdim. Tatbikat var diye oğlumu götürmüşler. Orada halk tarafından linç edilerek öldürülmüş. Köyün muhtarı internetten linç görüntülerinden tanıyıp haber verdi. Hiçbir yetkili aramadı, ben oğlumun vefat ettiğini köylülerimden öğreniyorum.



Ben devletin yardımlarıyla geçinen bir insanım. Benim çocuğum darbe nedir bilmez, anlamaz. Hiçbir cemaatten ilgisi yoktur. Kendi halinde bir Anadolu delikanlısıdır. Onu tatbikat var diyerek alıp götüren komutanların hepsinden ve linç edenlerden davacı olacağım. Ve bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağım."

Oğlunu köyde toprağa verdi

Darbe girişiminden 2 gün sonra oğlu Kurtuluş’un cenazesini köyde toprağa veren baba Satılmış Kaya, kendisinin ve evlatlarının vatansever olduğunu belirten Satılmış Kaya, "Ben oğlumu devlete teslim ettim. Bana ölüsü geldi, iki oğlum daha var. Bu vatan için onları da vermeye hazırım. Devlet yetkililerinden mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.



Köy camisinde oğlu için mevlit okutan Satılmış Kaya, oğlunun darbeci gibi gösterilmesi ve linç edilmesi nedeniyle kendilerine farklı gözle bakılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekledi.