Oğlumun resim yeteneğini nasıl geliştirebilirim?

Soru: Merhaba. Ben 5 yaşındaki oğlumun kalem tutma, resim boyama yeteneğinin iyi olmadığını gözlemlemekteyim. Bunun için endişelenmek erken mi? Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Filiz M.



Cevap



Sayın Filiz Hanım,



El parmaklarımızın ve ayaklarımızın hareketine küçük beden / kas hareketleri diyoruz. Bunlar büyük kaslara (beden hareketlerine; gövde ve bacaklar) göre daha geç gelişir. Küçük kasların gelişimi, el ve gözün uyumlu çalışmasını da gerektirir. Çocuğunuzun küçük kas gelişimini desteklemek için çeşitli faaliyetler yaptırmanız önemlidir. Size çocuğunuzun bu alandaki gelişimini desteklemeniz için birkaç öneri sunmak istiyoruz:



- Basit ev işlerinde çocuğunuzdan yardım isteyin. Peçete dağıtmak, masa toplamak, çiçek sulamak gibi.

- Kendi kendine soyunmasını ve üstünü giyinmesini öğretin.

- Kâğıda bazı çizgiler çizin ve onun da sizinkinin aynısını yapmasını sağlayın.

- Makası kullanabileceği oyunlar oynayın. Gazete ve dergilerden çeşitli resimleri kesmesini isteyebilirsiniz. Örneğin, araba resimlerini, bebek resimlerini vb. Renkli el işi kâğıtları da kullanabilirsiniz. Daha sonra bunları bir kartona ya da resim kâğıdına yapıştırmasını isteyebilir, ortaya çıkan resim üzerinde konuşup keyifli zaman geçirebilirsiniz.

- Birlikte top oyunları oynayın. Topu nasıl başın üzerinden fırlatabileceğini ve yakalayabileceğini gösterin. Sonra onun da aynı şekilde yapmasını teşvik edin.

- Hamurdan istediği şekilleri oluşturmasını isteyin. Sonra yaptıklarını size anlatsın.

- Çeşitli şekil ve renkteki küçük boncuklardan bilezik kolye yapmasını sağlayın.

- Geometrik şekillerle ilgili faaliyetler yapın. Sizin kâğıda çizdiğiniz bir geometrik şekli çocuğun da yapmasını isteyin. Her bir geometrik şeklin ne olduğunu öğretin ve sonra sorun.

- Çocuğunuzla beraber çizgi çalışmaları yapmayı deneyin. Kâğıda düz, ters ve sarmal çizgiler çizin, çocuğunuzdan aynısını çizmesini isteyin. İlk başlarda çizgileri çok düzgün olmayabilir ancak zamanla geliştiğini göreceksiniz.



Çocuğunuz ile birlikte mutluluklar diliyoruz.



AÇEV

