Oğlumun davranışlarını nasıl düzeltebilirim?

Soru: 2 yaş 3 aylık oğlumun ısırma, saç çekme davranışları nasıl düzeltilir? Arabanın kontağını çalıştırma, arabayla oynaması, evden babası ya da başka misafir gittiğinde ağlaması, dışarıdan eve gelindiğinde eve girmemek için ağlaması veya herhangi bir dediğinin yapılması için tutturup ağlaması davranışları nasıl düzeltilebilir?



Gönderen: Hale K.



Cevap



Sayın Hale Hanım,



Çocuklar büyürken çevrelerindeki yetişkinlerin tepkilerine göre kendi davranışlarını belirler; kuralları ve sınırları öğrenirler. Sizler anne-baba olarak çocuğunuzun istenmeyen davranışına gösterdiğiniz tepkilerle söz konusu davranışın devam edip etmemesini büyük ölçüde belirlersiniz. Yani bir davranışı evde yalnızken yaptığında hoşgörüyle karşılıyor ancak eve misafir geldiğinde buna izin vermiyorsanız, çocuğunuz bunu anlamayacaktır. Bu nedenle çocuğunuzun anlamadığını düşünseniz bile izin vermediğiniz davranışları net bir şekilde tanımlamak ve her defasında aynı tepkiyi vermek çocuğunuzun yapılmasını istemediğiniz davranışları öğrenmesine yardımcı olacaktır.



Kurallarınızı koyarken açık ve net olun. Kararlı ve tutarlı davranmaya özen gösterin. Oğlunuz ağlasa da tuttursa da yumuşamayın. Çocuğunuz zamanla sizin kararlı olduğunuzu öğrenecek ve sınırlarını öğrenmeye başlayacaktır. Ayrıca sizin izin vermediğiniz davranışlara aileden ya da çevreden birisi müdahale ettiğinde de onu durdurmak ve tutarlı davranışınızdan vazgeçmemeniz de önemlidir.



Vakfımıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, oğlunuzla birlikte mutlu günler dileriz.



AÇEV

