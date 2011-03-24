T24 - AKP’nin en genç milletvekillerinden biri olan Özlem Türköne, siyasete erken vedasını, “Oğlumun büyümesini kaçırmak istemedim” sözleriyle değerlendirdi.



Türköne, eşi Mümtazer Türköne’nin adaylığıyla ilgili olarak, “Mümtazer Bey aktif siyaset yapmak istedi. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Pişman değilim” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



31 yaşında başladığı aktif siyasete 35 yaşında veda edip bu dönem milletvekilliğine adaylığını koymayan Özlem Türköne, şunları söyledi: “Siyaset bir nöbet değişimi. Bu kararımı alırken hiç tereddüt etmedim. Oğlumun büyümesini kaçırmak istemiyorum. Bu anları bir daha geri getiremeyiz. Oğlumu yakalamak istedim. Ben siyasete başladığımda 5 yaşındaydı, şimdi 8 yaşında. Yurtdışı gezileri ve Meclis çalışmaları nedeniyle çoğu kez yanında olamadım. Bundan sonraki süreçte daha fazla yanında olmak istiyorum. Mümtazer Bey aktif siyaset yapmak istiyordu. Aktif siyasetin içinde olmak daha farklı. Bunu yaşamak istedi. Bu durumda bir karar vermemiz gerekti. Doğrusu buydu. Bu dönem ben olmayacağım ama hayat önümüze neler getirir belli olmaz. Bundan 10 yıl önce milletvekili olmayı dahi hayal edemezdim. Benim bir kariyerim var. O yönde yapabileceğim çok çalışma var. Çalışmadan duramam, yeni bir kariyer planlaması yapacağım.”









