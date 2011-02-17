T24 - İzmir’de genç bir kızı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkûmken, cezası onaylanmadığı için serbest kalan Celalettin Erkal tekrar hapiste. Babası Selçuk Erkal ise “Oğlumu, Testere filmi yaktı” diyor.





Selçuk Erkal, “Oğlum seyretmediği bir film yüzünden ‘testereli katil’ ilan edildi” dedi.





İzmir Urla’da 2005’te 16 yaşındaki Funda İşsiz’i öldüren Celalettin Erkal’ın babası Selçuk Erkal suskunluğunu bozdu. Erkal, “Oğlumu, Testere filmi yaktı. Testere kelimesi geçmese oğlum sıradan bir cinayet sanığıymış gibi yargılanacaktı” dedi.



Funda’yı bıçaklayarak öldüren ve cesedini derin dondurucuya saklayan Celalettin Erkal ömür boyu hapse mahkûm olmuştu. Cezası Yargıtay tarafından onaylanmadığı için yılbaşında, tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Yaklaşık bir ay sonra da ceza onaylanınca yeniden cezaevine konuldu. Olayların ardından suskunluğunu bozan baba Selçuk Erkal ise oğlunun ‘Testere’ filminden etkilenip cinayeti işlediği iddiasını reddetti.





‘Ben teslim ettim’



Erkal, “Oğlum elinde testereyle dolaşan bir katilmiş gibi gösteriliyor. Oysa ne polis ne savcılık ne de mahkeme tutanaklarında ‘Testere’ filmiyle ilgili bir kelime geçiyor. Tanık gösterilen bir kişinin ağzından böyle bir kelime çıkmış. Oğluma ‘Testere’ filmini seyredip seyretmediğini sordum. Bana yemin etti ve böyle bir şeyin nereden çıktığını kendisinin de bilmediğini söyledi. Oğlumu Testere filmi yaktı. Eğer testere kelimesi geçmese oğlum sıradan bir cinayet sanığıymış gibi yargılanacaktı” dedi. Oğlunu polise kendi eliyle teslim ettiğini söyleyen Erkal, “Oğlumun cezasını sonuna kadar çekecek. Keşke tahliye olmasaydı. Onun ve bizim psikolojimiz tamamen bozuldu. Oğlum seyretmediği bir film yüzünden kamuoyunda ‘testereli katil’ ilan edildi” diye konuştu. Urla’da yaşamaya devam ettiğini belirten Erkal, “Acılı aileyle karşı karşıya gelmemek için çalışıyorum. Bayramlarda Funda’nın da mezarına gidiyoruz” dedi.