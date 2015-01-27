'Oğlumu cezaevinde bağlayıp dövdüler'

Kırıkkale Hacılar F Tipi cezaevi’nde bulunan Vahit Arslanhan adlı mahkumun, yılbaşı gecesi süngerli odaya götürülerek gardiyanlar tarafından işkenceye uğradığı iddia edildi. Daha önce bir oğlunu cezaevinde kaybeden baba Cemil Arslanhan, İHD’ye yaptığı başvuruda, “Can güvenliği yok, hayatından endişe ediyorum” dedi.

Milliyet'ten Burcu Karakaş'ın haberine göre, yılbaşı gecesi cezaevindeki süngerli odaya götürülen Vahit Arslanhan burada yaklaşık 20 gardiyan tarafından işkenceye uğradı. Baba Cemil Arslanhan, bu durumdan oğluyla yaptığı telefon görüşmesi ile haberdar olduğunu dile getirdi. Geçen hafta İHD Diyarbakırşubesine başvurarak, oğlunun 13 Ocak’tan bu yana işkenceyi protesto etmek için açlık grevinde olduğunu aktardı. İHD avukatları, söz konusu iddia üzerine Adalet Bakanlığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve cezaevi müdürlüğü ile savcılığına şikayette bulundu.

‘Süngerli odada işkence’

Baba Cemil Arslanhan, oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirttiği İHD başvurusunda, “Oğlum şu anda tek odalı koğuşta kalıyor ve ayın 13’ünden beri açlık grevinde. Yılbaşı gecesi yanına tarafsız birini koymak istemişler. Oğlum bunu kabul etmemiş, onlar da üzerine çullanıp elini ayağını bağlamışlar. Onu daha sonra süngerli bir odaya götürmüşler, 20’ye yakın gardiyan tarafından dövülmüş. Oğlum bu yüzden kan kusuyor. Can güvenliği yok, hayatından endişe ediyorum” diye konuştu. Cemil Arslanhan’ın bir diğer oğlunu da tahliye edilmesinden 2 gün önce cezaevinde kaybettiği, Arslanhan ailesine oğullarının intihar ettiğinin söylendiği ancak bu ölümün şüpheli olduğu öne sürüldü.