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Yaşam

‘Oğlumu bayramda kurban ettiler’

Kendisini kovalayan zabıtalardan kaçarken otomobilin altında can veren küçük Bülent'in babası, sorumluların hesap vermesini istedi

09 Aralık 2008 02:00

Kendisini kovalayan zabıtalardan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Bülent Çalıkıran, dün toprağa verildi

Kadıköy’de bayram harçlığını çıkarmak ve bir pantolon almak için kâğıt mendil sattığı sırada kendisini kovalayan zabıtalardan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Bülent Çalıkıran (13), dün son yolculuğuna uğurlandı. Çalıkıran’ın cenazesi dün öğle saatlerinde evinin yakınındaki Tepe Camii’ne getirildi. Babası Mehmet Çalıkıran ve ağabeyi Levent, Bülent’in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Mehmet Çalıkıran, oğlunun ölümünün ardından hiç kimsenin kendisini aramadığını belirterek, “Oğlumu Kurban Bayramı’nda kurban ettiler. Oğlumun ölümüne neden olan zabıtaların vicdanı rahat mı şimdi? Benim oğlum hırsızlık mı yaptı? Arkadaşları bayram sevinci yaşarken benim oğlum tabutta. Başbakan’a sesleniyorum, oğlumu öldürdüler, sorumlular hesap versin” dedi.
Anne Münevver ve yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Baba duygulandırdı

İlköğretim okulu öğrencisi Bülent’in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından evinin önüne getirildi. Cenaze arabasının önüne gelen baba Mehmet Çalıkıran, “Oğluma hakkınızı helal edin” diye seslendi. Babanın bu sözleri üzerine duygulanan mahalleli gözyaşlarına boğuldu. Bülent’in cenazesi Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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