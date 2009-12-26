T24 - Babalar oğullarının ilk cinsel ilişkilerinde yönlendirici olmalı mı? Ailenin müdahil olması doğru mu?



Dün Avustralya’da yaşanan bir olay, internet sitelerinde en çok okunan haberler arasına girdi. Bir baba, eşcinsel olmasından korktuğu 14 yaşındaki oğlunu geneleve götürüp cinsel ilişkiye girmesi için zorladı, konu yargı gündemine taşındı. Okurlar bu haberin altında ailelerin çocuklarının ilk cinsel deneyimine karışıp karışmamaları gerektiğini tartıştı.Türk toplumunda erkeğin “milli” olması genellikle babasının kontrolünde ya da en azından haberdar olduğu bir durumdur."Oğluma kadın bulamadığında yardım ettim" Zamanı geldiği düşünülerek eş-dost-akraba teşvikiyle bir gece dışarı çıkarılan erkekler cinsellikle doğal bir beraberlikle değil ‘laboratuvar ortamında’ tanışır. Peki bu ritüel doğru mu? Aileler çocuklarının cinsel hayatlarını doğrudan etkileyecek ilk deneyimlerine müdahil olmalı mı? Habertürk.com'dan Gülin Yıldırımkaya konunun uzmanlarına ve ünlü babalara sordu. İşte yanıtlar...



‘Oğluma kıyak yapmak görevim kadın bulamadığında yardım ettim’





Oğlum ‘Babacığım, sağda-solda kadın bulamıyorum’ diye bana gelirse yön gösterme konusunda bir kıyak yapabilirim. Oğluma ‘Gel önce bana söyle’ demişimdir. Kendisinin bulması gerektiğini belirtirim, bulamazsa yardım etmişimdir

Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, şimdi, geneleve oğlunu götürse de götürmese de eşcinsel olmuyor mu bu vatandaşlar? Sonuçta hormon dengesizliğinden dolayı eşcinsel olan var, psikolojik olarak eşcinselliğe yönelenler var, her türlü şeyi yaşadıktan, her tadı aldıktan sonra “Bir de eşcinselliğin tadına bakayım, nasıl oluyor acaba” deyip eşcinselliği seçenler de mevcut. Oğlunu geneleve götürüp, cinsel ilişkiye zorlaması çok ama çok saçma olmuş. Bu konudan mahkemelik olması da ayrı bir olay. Ben o adamın yerinde olsam böyle bir şey yapmam. Ama eğer oğlumun ihtiyacı olursa ve “Babacığım, sağda solda bir yerde kadın bulamıyorum” diyerek bana gelirse ona yön gösterme konusunda bir kıyak yapabilirim. Yardımcı da olabilirim elbette. Ama yeter ki gelip bana böyle bir niyeti olduğunu söylesin. Bunu yapmaya da mecburum. Ben de oğluma “Gel önce bana söyle, halletmeye çalışalım” demişimdir. Veya ilk önce kendisinin bulması gerektiğini belirtirim eğer bulamazsa yardım etmişimdir. O da bana gelip söylemiştir. Bunu o şekilde hallettik.



Benim tercihim karşılıklı konuşmak



Akşam gazetesi yazarı Serdar Turgut: Cinsel konularda, ebeveynler olarak çocuklara yardımcı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yardımı bu şekilde, iterek mi yapmak yoksa tavsiye ederek, konuşarak mı yapmak gerekiyor bilemiyorum. Karşılıklı konuşarak yardımcı olmaya çalışmak daha iyi, açıkçası benim tercihim böyle... İlk cinsel deneyiminde çocuğa, birlikte olacağı kadını bularak, işi bu kadar pratiğe dökerek değil ama konuşarak yol gösterme taraftarıyım.



Bu iş, mahallenin ağabeylerine düşer





Oyuncu Behzat Uygur : Eğer oğlunuz ya da kızınız ilk cinsel deneyim konusunda yardım istiyorsa -ki genelde istemezler- bu konuda doğru yolu göstermek özellikle babalar için bir görevdir. Ama Türkiye’de bu durum, babadan ziyade “mahallenin ağabeyleri” nin görevidir. Bu ağabeyler, ergenlik çağına gelmiş çocukları alırlar, belli yerlere götürürler ve erkek çocuklar ilk cinsel deneyimlerini böyle yaşarlar. Ne kadar sağlıklı bilinmez ama bizimtoplumumuzda ilk deneyim genelevlerde yaşanır. Ama esas olarak çocukların ne bekledikleri önemlidir, çocuklara yapmak istemedikleri bir şeyi zorla ite kaka yaptıramazsınız. Ama istediği sürece de yardımcı olmalısınız.



Günümüz çocuğu ailelerden daha bilgili



Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu: Aklı başında, zihnini kiraya vermemiş, bilgi sahibi insanlar; bunlar ana-baba olabilir, pedagog, doktor ya da öğretmen olabilir, çocuklara cinsel eğitim vermeli. Bence cinsellikle ilgili ilkokuldan itibaren ders konulmalı ama müfredatı ne hale getirilir diye korkuyorumsöylerken açıkçası. Bu ailelerin eline bırakılamayacak kadar ciddi bir konu çünkü, ailelerin yüzde 99.9’u profesyonel bilgi sahibi değil cinsellikte. Günümüzün çocuğu ailelerden çok daha bilgili. Kendi aralarında neler konuşuyorlar, neler okuyorlar, neler izliyorlar... Konuşurken de karşınızdakinin farklı bir çocuk olduğunu düşünerek konuşmak lazım.





Seksüel sorunları olan babalar, kendi erkek çocuklarını ilişkiye zorluyor





Ebeveynler, özellikle de babalar kendi seksüel sorunları olduğu için erkek çocuklarını ilk cinsel deneyimleri konusunda zorluyor ve baskı uyguluyor. Bu doğru bir yaklaşım değil, ancak genç yardım isterse yol göstermek gerekir

Tıbbi Seksolog Dr. Akif Poroy: Puberteye (ergenlik) yeni geçmiş bir gençte veya pubertenin üstündeki bir gençte seksüel olgunluk oldukça azdır, seksüel libido herkeste değişiktir. Her gençte farklı düzeyde olduğu için ailenin ilk cinsel birleşmenin zamanını ve şeklini belirlemesi, buna zorlaması inanışa göre bazı din gruplarında hep yapıldığı gibi- tıbbi seksoloji açısından doğru değildir. Ancak çocuk veya genç, bu yönde ailesine bir istek belirtirse o zaman ona yardımcı olunması doğru olur. Çünkü tecrübesiz olduğu cinsel alanda ilk cinsel tecrübesinde de zorlandığı zaman, heyecanın da tetiklemesiyle ileriye dönük impotans (ereksiyon) problemleri doğabilir. Bu tecrübesizliğin verdiği yanlış ilişki yüzünden de, yanlış bir cinsel yaşam başlamış olur. Bizim gördüğümüz duyduğumuz şey, ebeveynlerin özellikle babaların kendi seksüel sorunları olduğu için kendi erkek çocuklarını ilk cinsel deneyimleri konusunda zorladıkları ve baskı uyguladıklarıdır. Ama bu uzun vadede doğru bir yaklaşım değildir. Fakat bu talep gençten geldiği takdirde de yol göstermek gerekir; bu uygundur.



‘Aileler çocuklarına cinsel eğitimvermeli ama uygulamalı Tıbbi Seksolog Dr.





Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Bu konuda doğrular kültürel standartlara göre değişiyor. Annebabanın tutumu çocuğun cinsel geleceğini çok etkiliyor. Aileler çocuklarına cinsel eğitim vermeli ama uygulamalı ev ödevi vermemeli. Cinsellik doğal bir durum, doğal mortamda yaşanmazsa travmatize eder, cinsellik korkusunu pekiştirir. Korkuyla yaşanan kötü bir tecrübe, zorlamalar, çocuğu karşı cinsten soğutup eşcinselliğe de itebilir. Zaten bir çocukta eşcinsel eğilimi varsa böyle zorlamayla hiç değiştirilemez. Eşcinsel eğilimi olan çocukların ailelerine baktığımızda çoğunlukla baba figürünün sert ve korkutucu olduğunu görürüz. Çocuk baba korkusundan annenin hem sosyal hem cinsel kimliğine yakınlaşır ve efemine eğilimler sergiler. Cinsel konuları ailelerine soramayan çocuklar, arkadaşlarından veya internetten öğreniyor. Bu son derece ciddi bir konudur, ailelere mutlaka uzmanlara danışmalarını tavsiye ediyorum.