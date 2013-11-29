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Yaşam

'Oğluma göktaşı çarptı'

ABD'li bir baba başından yaralanan oğluna, göktaşı çarptığını iddia etti

29 Kasım 2013 08:54

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Wayne Lippard, bahçede oynayan oğlunun kafasına göktaşı çarptığını öne sürdü.

Fox News’e konuşan baba, oğlunun bir anda eve ağlayarak geldiğini ve başının kanadığını ifade etti. Yaralanmanın nedenini incelemek için bahçeye çıkan baba, yerde etrafta benzeri olmayan küçük siyah taşlara rastladı.

43 yaşındaki baba, taşları Atlantic Üniversitesi’ne vererek incelenmesini istedi. Üniversite ise taşların manyetik özellik taşıdığını belirledi ancak göktaşı olup olmadığını kesinleştirmek için daha detaylı bir inceleme yapılmasının gerektiğini açıkladı.

7 yaşındaki Lippard olaydan kafasına atılan dikişlerle kurtulurken, babası taşların gizemini çözmekte kararlı.  Uzmanlar bir göktaşı tarafından yaralanmanın çok düşük bir ihtimal olduğunun altını çiziyor. Ancak 2011’de yumurta büyüklüğünde bir göktaşı Fransa’da bir evin çatısını delip geçmiş, 1992’de ise New York’ta bir arabayı parçalamıştı.

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