"Oğlum, tir tir titriyordu; vücudunda morarmalar var, cezaevlerindeki bu eziyet neden?"

Silivri’den Kırıkkale Cezaevi’ne sevk edilirken dövüldüğü iddia edilen 12 kişi arasında yer alan lise öğrencisi Murat Can Arslan’ın annesi Sakine Arslan, oğlunun sadece atletle sevk edildiğini söyledi. Anne Arslan, “Oğlumu gördüğümde tir tir titriyordu. Elbise getirmiştim, memur yok, veremeyiz dediler. Kolunda, boynunda morarmalar vardı. Bu eziyet neden?” diye sordu.

Silivri Cezaevi’nde 12 tutuklunun, salı akşamı darp edilerek koğuşlarından alınması ve Kırıkkale Cezaevi’ne yine darp edilerek sevk edilmesini Cumhuriyet daha önce gündeme getirmişti. Sevk edilen tutuklular arasında yer alan Murat Can Arslan’ın annesi Sakine Arslan, cuma günü Kırıkkale Cezaevi’ne giderek oğlu ile görüştü. İstanbul’da Turizm Meslek Lisesi’nde Turizm Otelcilik okuyan ve dershaneye gittiği sırada “gizli tanık” ifadesi sonucu tutuklanan Murat Can Arslan’ın annesi Sakine Arslan, oğlu ile yaptığı görüşmeyi Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'a şöyle anlattı:

"Bir kazak verin dedim"

“Perşembe günü Silivri Cezaevi’ne gittim. Çocuk yok, gitti dediler. Bizlere hiçbir haber verilmedi. Cuma günü Kırıkkale’ye gittim, oğlum ile görüştüm. Salı günü akşam götürülmüşler. Oğlum, ‘uykunun içindeydim anne. Bir anda darp edilerek götürüldük. Kıyafetlerimi dahi vermediler. Üzerimde atletle buraya getirildim’ dedi. Kıyafet götürdüm. Ancak memur yok denilerek pazartesi teslim edileceği söylendi. Çocuk tir tir titriyordu. Kış günü. Kıyafetle içeride biz üşüdük. Oğlum altında pantolon, üzerinde atletle geldi. Sadece kapşonlu bir giysi vardı. Fermuarı açtı, anne bak sadece atlet var dedi. Görevlilere en azından bir kazak çıkarın verin dedim. Gardiyanlar, memurumuz yok veremeyiz dediler.”

"Çıplak arama saldırısı"

Oğlunun anlattığına göre Kırıkkale Cezaevi’ne girerken çıplak arama yapılmak istendiğini ifade eden anne, “Karşı çıkmışlar. Saldırı olmuş. Çocuğumda darp izleri var. Boğazında kollarında morarma, tırnak izleri var. Sonuçta cezaevinden cezaevine götürüyorsun. Çıplak arama neden, bu eziyet nedendir? Saldırıdan sonra çocuklar hemen hastaneye götürülmemiş. Birkaç gün sonra izler azaldıktan sonra muayene etmişler.” Oğlunun 8 Aralık’ta gözaltına alındığını, 18 Aralık’ta tutuklandığını belirten anne Arslan, “Eğitim hakkı elinden alındı. Sadece gizli tanık ifadesi gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bize bilgi vermiyorlar” dedi.