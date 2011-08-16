'Oğlum rüyamda 'Baba yetiş' diye bağırıyordu'

T24 - Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’na bağlı Haçbel mevkiinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir asker şehit oldu. Şehidin acılı babası, ''Oğlumu bir gün önce rüyamda gördüm. 'Baba yetiş' diye bağırıyordu'' dedi.



Çatışmada Jandarma Er Rıfkı Damar (21) şehit olurken, Jandarma Er Ramazan Koçu (20) ise yaralandı. Hastanede yaralı askerin durumu hakkında bilgi alan Vali Celalettin Cerrah şunları söyledi: “Operasyon timlerimiz pusu halindeyken, yaklaşan teröristler ateş etmişler. Arazide operasyon devam ediyor. Yaralı askerin durumu iyi.”



Şehit Rıfkı Damar’ın memleketi Konya’nın Kadınhanı İlçesi’ne bağlı Kurthasanlı Köyü’ndeki baba ocağına ateş düştü. Mustafa ve Firdevs Damar çiftinin çocukları olan şehit Rıfkı Damar’ın bekar ve Kadınhanı Ata İçil Lisesi mezunu olduğu öğrenildi. 2’si kız 4 kardeşi olan Rıfkı Damar’ın şehit olduğunu duyan arkadaşları sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında üzüntülerini dile getirdi.



Bu arada Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeki Küçük Kato Dağı’nda bulunan 2 güvenlik üs bölgesine, PKK’lılar tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışma 1.5 saat sürdü. Yoğun ateş altında kalan PKK’lılar Irak sınırına doğru kaçtı. Eğitimli birliklerin PKK’lıları takibe aldığı ve zaman zaman silah seslerinin duyulduğu, Kobra helikopterlerinin kaçış güzergâhını bombardımana tuttuğu bildirildi.

Baba Mustafa Damar: Oğlumu bir gün önce rüyamda gördüm



Şehit Rıfkı Damar'ın Kadınhanı ilçesine bağlı Kurthasanlı köyündeki babaevine gelen Kadınhanı Belediye Başkanı Hulusi Çökgel, Ilgın Kaymakamı ve Kadınhanı Kaymakam Vekili Cahit Işık ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde baba Mustafa Damar'ın kapını çaldı.



Kapıyı açan baba Damar'a acı haberi ilk etapta veremeyen Çökgel ve Işık, aileye çocuklarının çıkan bir çatışmada yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Evin önünde bekleyen askeri görevlileri gören baba Damar, “Doğru söyleyin, oğlum şehit oldu değil mi?” diyerek haykırmaya başladı.



Bu sırada gelen köy imamının “Takdir Allah'ın, başınız sağ olsun” diyerek acı haberi vermesiyle gerçeği öğrenen baba Mustafa Damar ile anne Firdevs Damar, gözyaşlarına boğuldu.



Acı haberle adeta yıkılan baba Mustafa Damar, “Oğlumu bir gün önce rüyamda gördüm. 'Baba yetiş' diye bağırıyordu” diyerek gözyaşı döktü.



Kadınhanı Kaymakam Vekili Işık'ın teselli etmeye çalıştığı baba Damar, “Yeni ev yapıyordum. Teras katını ona verecektim. Bana da 'Hasat iyi geçtiyse düğün işlerini hızlandıralım' demişti. Yarıda bırakıp gittin oğlum böyle mi olacaktı” diye ağıtlar yaktı.

'Şehit olacağım diyordu'



Şehit Rıfkı Damar'ın ağabeyi Serkan Damar ise kardeşiyle şehit olmadan bir gün önce hesabına para yatırdığını söylemek için telefonla görüştüğünü bildirdi.



Damar, hal hatır sorduktan sonra telefonu kapattığını belirterek, “Kardeşim askere giderken sürekli bize 'şehit olup, geri döneceğim” derdi, gerçekten de şehitlik mertebesine erişti” diye konuştu.

'Damatlık giymek nasip olmadı'



Anne Firdevs Damar ise, oğlu şehit olmadan bir gün önce kendisinin de eşi gibi bir rüya gördüğünü, rüyasında en büyük oğlunun öldüğünü dile getirdi.



Bu durumu hayra yorduklarını anlatan Damar, göz yaşları içinde, “Oğlum asker dönüşü hemen evlenmek istediğini söylüyordu. Damatlık giymek nasip olmadı” dedi.

