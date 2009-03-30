Oğlum parmağını emiyor

Soru: Merhaba. Oğlum 2 yaşında. Onu emziremediğm için sallayarak uyutmaya alıştırmıştım. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce de önce parmağını emmeden, ondan 2 ay sonrada saçımı tutmadan uyumamaya başladı. Başparmağını emmesi ve uyuma aşamasında saçımı tutmasının daha ne kadar bir süre devam etme ihtimali olduğunu öğrenebilir miyim?

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.



Gönderen: Esra B.



Cevap



Sayın Esra Hanım,



Genelde çocuklar büyüme döneminde kendilerini güvende hissetmek ve rahatlatmak amacıyla bazı nesnelerle sıkı bir bağ kurabilirler. Bunlar yumuşak bir oyuncak, battaniye ya da herhangi başka bir şey olabilir “Geçiş nesnesi” olarak adlandırılan bu nesne çocukların kendilerini güvende ve huzurlu hissetmesini sağlar.



Uykuya geçiş çocuklar için korkutucu olabileceği için alıştığı ve güvende hissettiği bir şeye dokunarak uykuya dalmak isteyebilirler. Sizin durumunuzu düşünecek olursak oğlunuz sizin saçınızı tutarak korkutucu olan uyku yolculuğunda kendine eşlik edecek bir şey arıyor. Yaşı ilerledikçe ve kendi içinde güvende hissetmeye başladıkça uykuya geçmek için bir nesneye ihtiyaç duymamaya başlayacaktır. Bu yüzden şu anda çocuğunuzun bu ihtiyacını anlayışla karşılayın ve ona engel olmaya çalışmayın. Zaman içinde oğlunuz bu alışkanlığından kendiliğinden vazgeçecektir. Bazı durumlarda bu 5 yaşını bulabilir.



Diğer bir konu olan parmak emme konusuna gelecek olursak, çocuğunuz kendisini rahatlatmak, bir sıkıntısını gidermek için parmağını emiyor olabilir. Ancak çocuğunuzun sadece uykuya dalarken parmağını emiyor olması uykuya dalarken bir nesneye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu durum oğlunuzun içinde bulunduğu yaş döneminde çok sık karşılaşılan bir ihtiyaçtır. Böyle bir durumda sizin yaklaşımınız “Çek parmağını ağzından” gibi ifadeler yerine bu davranışın onun için önemli olduğunu ve uykuya geçişini kolaylaştırdığını düşünmek olmalıdır. Eğer parmak emmeler sizi çok rahatsız edecek durumdaysa alternatif olarak oğlunuza yumuşak bir oyuncak sunabilir, uykuya dalarken buna sarılmasını ya da elinde tutmasını önerebilirsiniz.



Son olarak oğlunuzun bu davranışları 5 yaşından sonra da hala devam ediyorsa başka sıkıntıların ya da duygusal problemlerin varlığını düşündürür ki böyle bir durumda uzman görüşüne başvurmanız faydalı olacaktır.



Oğlunuzla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

