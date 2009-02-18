Oğlum Mehmet bile 4 kez yapamaz

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’ün sağlık için ‘haftada dört kez seks’ önerisine, babası Prof. Dr. Mustafa Öz yanıt verdi: “Mehmet öyle yazmış kitabında ama ben kendisinin de yaptığına pek inanmıyorum.”





İzleyicileri güldürdü



HaberTürk Televizyonu'nda “Kısa Devre”nin cumartesi akşamı yayınlanan bölümüne, 1982 Harvard Üniversitesi mezunu dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’ün kendisi gibi doktor olan babası Prof. Dr. Mustafa Öz konuk oldu. Cem Mumcu’nun “Oğlunuz ‘Sağlıklı çiftlerin haftada dört kez sevişmesi lazım’ diyor, siz katılıyor musunuz bu görüşe” sorusunu yönelttiği Mustafa Öz, verdiği cevapla izleyicileri kahkahaya boğdu. 84 yaşındaki Mustafa Öz, Mumcu’nun sorusunu şöyle yanıtladı:



'Bulduk da yapmadık mı!'



“Mehmet öyle yazmış kitabında ama ben okumadım. Fakat böyle dediğini duyuyorum. Oğlum dedim, ‘Bu gibi şeyleri babana sormadan yazma!’ Bunun bir yaşı var. Mesela benim karım, artık kardeşim oldu! Şimdi haftada dört kez cinsi münasebet nasıl olacak? Bunu Mehmet’in de yaptığına pek inanmıyorum. Çetin Altan da bir yazısında ‘Mehmet Hoca haftada dört kez seks yapın diyor, bulduk da yapmadık mı?’ diye yazmış. İşin bu tarafını da düşünmek lazım.”