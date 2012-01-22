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Oğlum için çiğ tavuk yerim

OĞLU Atlas’ın hatırına takım değiştirdiğini ve Galatasaraylı olduğunu açıklayan Gülben Ergen, gelen tepkilere yanıt verdi.

22 Ocak 2012 02:00



T24- OĞLU Atlas’ın doğum günü partisinde yıllar sonra evlat hatırına takım değiştirdiğini ve Galatasaraylı olduğunu açıklayan Gülben Ergen, gelen tepkilere yanıt verdi.



Hürriyet'in haberine göre, koyu Fenerbahçe taraftarıyken Atlas istiyor diye Galatasaraylılığı benimseyen Ergen, önceki gün oğullarına oyuncak almak için gittiği Akmerkez’de konuyla ilgili soruları yanıtladı: “Doğru, 39 yaşımdan sonra takım değiştirdim. Bu yüzden de deli gibi mesajlar alıyorum. Ama oğlum için her şeyi yaparım. Onun için çiğ tavuk bile yerim. Ben artık Galatarasaylı’yım.”                        

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