T24 - Bir Fransız tarafından geliştirilen ve çeşitli sorulara dayanarak bir kişinin gay olup olmadığı hakkında sonuca varan bir android uygulaması tepkilere yol açtı.



"Oğlunuz müzik divalarının şarkılarını mı dinliyor? Burnunda piercing mi var?... Bu sorular Android'le çalışan 2.69 dolarlık bir uygulamadan... Bu uygulamanın özelliği bu sorulara dayanarak size, oğlunuzun gay olup olmadığını söylemesi" Fransızlar tarafından yapılan uygulama kesin bir sonuca ulaşmasa da size bir fikir veriyor.



"Mon fils est-il gay?" ya da Türkçesiyle "Oğlum gay mi?" adıyla Android Market'lerde satılan uygulama Fransa'daki LGBT federasyonunun tepkisini çekti.



LGBT adına konuşan Stephane Corbin, uygulama için "Kesinlikle saçma" yorumunda ublundu.



Corbin cinsiyetle ilgili soruların bu uygulamadakinden çok daha fazla aşamalı olduğunu kaydederek bunun homofobinin bir sonucu olduğunu söyledi.



Uygulamayı yapan Christophe de Baran ise, programının annelerin oğullarının seksüel tercihlerini kabul etmesine yardımcı olmayı amaçladığını anlattı. Baran programın bilimsel olmadığını, çok fazla ciddiye alınmaması gerektiğinin de altını çizdi.



Fransa'dan İngilizce yayın yapan The Local haber sitesi Google Fransa'nın uygulamayı izlemeye aldığını yazdı.



Pek popüler olamayan uygulamanın Fransız versiyonuna sadece 5 yorum yapılmış. İngilizce olarak ise herhangi bir dönüş yaşanmamış.



(cnnturk.com)