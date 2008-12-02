Oğlum futbolcu olacak mı?

ABD’NİN Colorado eyaletinin Boulder kentindeki “Atlas Sports Genetics” adlı bir şirket, anne babalara bebeklerinin çeşitli spor dallarına yatkın olup olmadıklarını belirleyen bir DNA testi uygulama hizmeti vermeye başladı.



Bebeklerin ileride futbol ve koşu gibi hız ve güç gerektiren sporlarla, maraton gibi dayanıklılık gerektiren sporlarda doğuştan gelen yeteneklerinin düzeyini belirlemeye yarayan test 149 dolara yapılıyor. Test, bebekte ACTN3 adlı genin hangi varyasyonunun bulunduğunu ortaya koyuyor.

