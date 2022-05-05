Oğlum dizisi ekranlara veda edecek

Kırmızı Oda, Kanunsuz Topraklar, Kağıt Ev, Kahraman Babam, Sana Söz gibi beklenmedik bir şekilde final yapan bu dizilerin arasına bir yenisi daha eklendi. Oğlum dizisinin de sezon sonunda ekrana veda edeceği belirtildi.

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve Canan Ergüder, Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın ve Feyyaz Duman'ın başrolünü paylaştığı Oğlum dizisi, beklenen reytingleri alamadı.



Oğlum dizisi, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman’ın gerisinde kaldı. Oğlum dizisinin sezon sonunda final yapacağı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi, yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonunda ekrana veda edecek.