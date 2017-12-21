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Yaşam

"Oğlum çok küçüktü, ölmüş olamaz, bir daha baktınız mı?"

Karın ağrısı şikayetiyle eve gelen Ramazan Çidem yatağında ölü bulundu

21 Aralık 2017 18:41

Antalya'nın Kepez ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle eve gelip uykuya dalan 18 yaşındaki Ramazan Çidem, yatağında ölü bulundu. Anne Nadiye Çidem'in, "Oğlum çok küçüktü. Ölmüş olamaz, bir daha baktınız mı" sorusuna polis, "Baktık annecim. Maalesef, başınız sağ olsun" yanıtını verdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde meydana geldi. 1 Mayıs Apartmanı’nda ailesiyle oturan Ramazan Çidem’in odasına giren annesi, oğlunun hareketsiz yattığını gördü. Seslenmesine rağmen oğlunun uyanmaması üzerine anne Çidem, sağlık ekibine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çidem’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ihbar üzerine geldikleri olay yerinde yaptıkları incelemede, gencin ölümüne neden olacak herhangi bir bulguya rastlamadı.

"Bir daha baktınız mı?"

Polise verdiği ifadede oğlunun karın ağrısıyla eve geldiğini ve odasına geçip, uyuduğunu söyleyen Nadiye Çidem, "Oğlum çok küçüktü. Saftı, temizdi. Ölmüş olamaz. Bir daha baktınız mı?" diyerek, gözyaşı döktü. Polis de anne Çidem’e, "Baktık annecim. Doktorlar da baktı. Maalesef. Başınız sağ olsun" dedi.

Polisin incelemesinin ardından Ramazan Çidem’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü. (DHA)

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