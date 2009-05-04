Oğlum çok inatçı

Soru: 1.5 yaşında bir çocuğum var ille de kendi isteklerinin yapılmasını istiyor hatta istediği şey yapılmadığında sinirden katılma nöbetleri geçiriyor. Bu durum karşısında ne yapmamız gerekiyor?



Gönderen: Kerem Ö.



Cevap



Sayın Kerem Bey,



Çocuklar 18 aylık dönemden başlayarak, kendilerini ve çevrelerini tanımaya, test etmeye başlarlar. Bir yandan kendi bireyselliklerini, bağımsızlıklarını ilan etmek isterken, bir yandan da sizden kopmak istemezler. Bu tarz duygusal ikilemlerin yaşandığı bir dönem olan 2 yaş dönemi öfke nöbetlerinin en sık yaşandığı dönemdir. Çocuklar kendi varlıklarını kabul ettirmek için söylenilen her şeye karşı çıkarlar. Bu sayede sadece kendi isteklerini yapacaklarını size ve çevresine kanıtlamaya çalışırlar. Sürekli inatlaşan, istekleri olmayınca da bağırıp çağıran, katılma nöbetleri geçiren çocuğunuz sizin için adeta yeni biri gibidir. Birçok anne-baba çocuklarındaki bu değişime bir anlam veremezler ve nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiği konusunda tereddüt yaşarlar.



Her şeyden önce ebeveynlerin, çocuklarının içinde bulunduğu bu dönemin, beklenen normal bir gelişim süreci olduğunu ve çocuklarının kişisel gelişimi için gerekli olduğunu anlamaları gerekiyor. Oğlunuz sizinle inatlaşarak ve de isteği olmayınca bağırıp çağırarak bir bakıma sizi ve sınırlarınızı test etmektedir. Sizin kurallarınızın ne kadar geçerli ve tutarlı olduğunu bilmeye ihtiyaç duymaktadır. Size önerimiz bu tarz davranışlar karşısında olabildiğince sakin kalmaya çalışın. Çok fazla bağırmamaya ya da sesinizi yükseltmemeye özen gösterin. Bunun yerine çocuğunuzun sakinleşmesi için ona zaman verin, bu süre içinde onunla ilgilenmeyin. Sakinleşince onunla konuşun, karşılıklı bir çözüm bulmaya çalışın. Onu dinlemeye, onunla ilgilenmeye hazır olduğunuzu gösterin. Bazen bu gibi durumlarda dikkatini başka yöne çekmek de işe yarayabilir. Bir oyuncak ya da ilgilendiği başka bir şey önermek faydalı olabilir.



Bir diğer önemli nokta da, önceden “Hayır” dediğiniz bir davranışa daha sonra “Evet” demeyin. Bu hem çocuğunuzun kafasının karışmasına neden olur hem de kurallarınızın tutarlı olmadığı mesajını verir. Bütün bunları yaparken, çocuğunuzun bağımsız bir birey olma yolunda kendini ifade etmeye çalıştığını ve bu dönemde çatışmalar yaşamanın çok normal olduğunu aklınızdan çıkarmayın.



Çocuğunuzla birlikte mutlu günler dileriz.

