Oğlum benden kopamıyor

Soru: Merhaba, oğlum 31 aylık. Halen çocuklarla yalnız başına oynamıyor, ya benim yanımda kalmak istiyor, yahutta benim de onun yanında durmamı istiyor. Bazı çocuklardan da korktuğunu farkediyorum. Bazı oynadıkları çocuklar ile de artık oynamıyor, bir köşeye saklanıyor ve oynamıyor, o çocuk da gidince ağlıyor. Misafirliklerde bu benim için sıkıntı oluyor, çünkü doğduğundan beri benden bir türlü kopamadı. Evin içinde kendi ev işlerimi yapabilsem de bazen yine rahat vermeyebiliyor. Çocuklar ile sağlıklı bir iletişimi olsun istiyorum bir de benden ayrı kalabilmesini istiyorum. Yuvaya gitmiyor henüz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Eda K.



Cevap



Sayın Eda Hanım,



Çocukların doğuştan getirdiği bir takım kişilik özellikleri vardır. Ancak doğduğu andan itibaren çevresiyle ilişki içinde olan çocuklar çevreden edindikleri deneyimler sonucunda da bazı özellikler kazanırlar. Her çocuk birbirinden farklıdır hatta aynı aile ortamında yetişen kardeşler bile farklı kişilik özellikleri gösterirler. Bazı çocuklar çekingen, utangaç, yabancı kişi ve ortamlardan korkarken, bazı çocuklar ise daha dışa dönük olup kolay ilişki kurabilirler.



Oğlunuzun yuvaya gitmediğini belirtmişsiniz. Bu yaşına kadar evde sizinle beraber olduğunu varsayıyoruz. Eğer yaşıtlarıyla ya da diğer yetişkinlerle zaman geçirebileceği fırsatlar tanınmamışsa yani hep sizinle vakit geçirmişse, yeni tanıştığı kişilerin arasında kendini rahat hissetmemesi beklenilen bir durumdur. Yabancı bir ortamda oğlunuz sizi güvenli bir sığınak olarak görmektedir ve bu yüzden size yakın durmak, sürekli yanınızda olmak istemektedir.



Size tavsiyemiz çocuğunuz için yaşıtlarıyla bir arada olacağı ortamlar hazırlamanız. Yuvaya göndermeseniz bile haftanın bir ya da iki günü kendi yaş grubundan çocuklarla olabileceği oyun gruplarına göndermeyi deneyebilirsiniz. Eğer bu mümkün değilse parka gittiğinizde diğer çocuklarla, mahallenizdeki/apartmanınızdaki yaşıtlarıyla, akraba çocuklarıyla sıklıkla biraraya gelmesini sağlayın. İlk başlarda sizin de belirttiğiniz gibi korkabilir, sizden ayrılmak istemeyebilir ancak siz kararlı bir şekilde ihtiyacı olduğunda yanınıza gelebileceğini ancak bunun kendi oyun zamanı olduğunu söyleyin. Eğer sizden ayrılmakta sorun yaşıyorsa alışana kadar bir süre yanında kalın. Sonrasında iyi eğlenceler dileyip yanından ayrılın. İhtiyacı olduğunda sizi nerde bulacağını da söyleyin ve söz verdiğiniz yerde olun.



Çocuğunuz kendi içinde güvende hissetmeye başladıkça çevresine de güvenmeye başlayacaktır. Bu güveni oluşturmak için sizin oğlunuzdan biraz ayrışmanız ve oğlunuza tek başına birşeyler yapması için fırsat vermeniz gerekmektedir. Bunun biraz zaman alacağını aklınızdan çıkarmayın ve oğlunuzu fazla zorlamayın. O ne kadar hazırsa siz de ona göre davranın. Çok üstüne gitmek, alaycı ifadeler kullanmak durumu iyileştirmek yerine daha da kötüleştireceğinden dikkatli davranmak gerekmektedir. Siz olmadan yalnız başına arkadaşlarıyla oynadığı her an onu takdir edin. Övgü dolu sözler söyleyebilir, yanağına bir öpücük kondurabilir ya da ona sarılabilirsiniz. Oğlunuz sizin tarafınızdan bu davranışının istenildiğini öğrendikçe bunu daha çok yapmak için istek duyacaktır.



Son olarak, çocuğunuzla eşinizin de zaman geçirmesini teşvik edin. Baba-oğul siz olmadan haftasonu alışverişe gidebilir, arkadaş ziyareti yapabilir böylece ilişkileri de güçlenmiş olur. Oğlunuzun her şeyi sizle beraber yapmasını bir noktaya kadar azaltmak kendi kişiliğini oluşturabilmesi için oldukça önemlidir. Ancak bu sayede büyümenin getireceği zorlukların üstesinden gelebilir.



Oğlunuzla birlikte mutlu günler dileriz.