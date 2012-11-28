'Oğlum bak git' tartışmasındaki temizlik işçisi, hakim karşına çıktı

Kocaeli'nde "Oğlum bak git'' tartışmasında Yasin K.'yı (17) döven temizlik işçisi Selçuk Kahraman (29) hakim karşısına çıktı.

Kahraman'ın adliyeden ayrıldığı sırada , yakınları gazetecileri "Bak yürüyün gidin” şeklinde uyardı.

Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki "Oğlum bak git" olayıyla ilgili duruşmaya, temizlik işçisi Selçuk Kahraman ve avukatı Nuray Korkmaz, müşteki Cesim Karaaslan, mağdur Yasin K. ile avukatı İbrahim Ulufer katıldı.

Sanık Kahraman, savunmasında beraatını talep etti.

Müşteki Karaaslan, ''İşyerindeydim, telefon geldi. Hastaneye gittim, olayı orada öğrendim. Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum'' şeklinde konuştu.

Yasin K.'nın avukatı Ulufer de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Aranın ardından mahkeme hakimi, sanık vekiline delil ve tanık listesini ibraz etmesi, yaşı küçük mağdur için sosyal hizmet uzmanı görevlendirilerek sosyal inceleme raporu düzenlenmesi ve tanıklara davetiye çıkarılması amacıyla duruşmayı erteledi.



'Bak yürüyün gidin' diyerek, gazetecileri uyardılar



Sanık Kahraman, mahkeme çıkışında koşarak bir otomobile bindi.

Yakınları, ''Bak yürüyün, gidin bak, yürüyün gidin bak'' diyerek, görüntü almak isteyen gazetecileri engellemeye çalıştı.



3 yıl 9 ay hapis istemi



Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede belediye temizlik işçisi şüpheli Kahraman'ın 11 Mayıs 2012'de temizlik yaptığı sırada Gölcük Ali Paşa Caddesi'nde mağdur Yasin K'nın arkadaşıyla uygunsuz konuştuğunu görmesi üzerine uyardığı belirtildi.

''Sinkaflı'' sözler söylemesi üzerine temizlik içşçisi Kahraman'ın haksız tahrik altında temizlikte kullandığı ağaç saplı süpürge ile bir kez mağdur Yasin K'ya vurarak, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedilen iddianamede, sanık Kahraman için 1.5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Kahraman ile Yasin K. arasındaki ''Oğlum bak git'' diye başlayan tartışma, sosyal paylaşım sitelerinde en fazla izlenen görüntüler arasında yer almıştı.