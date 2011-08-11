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‘Oğlum artık huzura kavuşacak’

Teoman’ın müziği bırakması annesi Şaziment Yakupoğlu’na bayram sevinci yaşattı...

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Teoman’ın müziği bırakması annesi Şaziment Yakupoğlu’na bayram sevinci yaşattı: "Hiçbir anne oğlunun mutsuzluğunu istemez. O camia oğlumu çok yıprattı, hırpaladı. Aldığı kararı öğrendiğim günü bayram ilan ettim. Oğlum artık huzura kavuşacak..."

Ünlü rockçı Teoman’ın 3 Eylül Berlin konserinden sonra müziği bırakacağını açıklaması annesi Şaziment Yakupoğlu’nun yüzünü güldürdü. Oğlunun müziği bırakmasında büyük rol oynayan Şaziment Hanım duygularını Vatan gazetesine anlattı.  

"Bu güzel haberi bana Teoman’ın menajeri Funda (Sanlıman) verdi. ‘Yarın böyle haberler çıkacak sakın şaşırma’ dedi. 

Çok sevindim. Çünkü bu camia, magazin oğlumu çok yıprattı, hırpaladı ama şimdi rahatım. Oğlum bundan sonraki hayatında huzura, rahata kavuşacak. Bu haberi aldığım günü bayram ilan ettim. Teoman’la telefonda konuştum, o da çok mutluydu. “Aferin oğlum, seninle gurur duyuyorum” dedim. Fazla tefferuata girmedik.

Hiçbir anne oğlunun hırpalanmasını istemez. O ne kadar yıpratıldıysa ben de o kadar yıprandım. Teoman bizim gözbebeğimiz. Bütün aile çok mutluyuz. Müziği bırakacağını tahmin ediyordum ama belki biraz daha var diyordum, çünkü konserleri vardı. Ama ölümler onun bu kararı erken almasında etkili oldu. Arkadaşları, geçen yıl da teyzesi yaşamını yitirdi. 

Teoman’la ilgili doğru olmayan haberler yapıldı. Mesela alkol bağımlısı olduğunu yazdılar. Halbuki biz oğlumla günlerce beraber oluruz, yemeklere gideriz, içkiler içeriz ama o her zaman kola içer. Alkolik olan adam hiç içmeden durabilir mi? 


'HABER SPİKERİ OLMASINI İSTİYORUM'

Ali Kırca’yı çok sevdiğim için Teoman’ın da onun gibi spiker olmasını isterdim, sesi de çok güzel oğlumun. Geç kalmış değil. Haber spikeri olmasını istiyorum. Bir gün oğlumun Ali Kırca gibi haber sunduğunu görürsem dünyanın en mutlu insanı olurum herhalde. Eğitimli, kültürlü, her şey var oğlumda.

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