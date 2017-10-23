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Oğlu 664 gündür kayıp olan anne: Hiçbir ize rastlanmadı

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nde 2 yıl önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 2 çocuktan Bayram Erol'un annesi Adile Erol, çocuğuna kavuşamamanın üzüntüsünü yaşıyor

23 Ekim 2017 12:53

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Reşadiye İlçesi\'nde 2 yıl önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 2 çocuktan Bayram Erol\'un annesi Adile Erol, çocuğuna kavuşamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Anne Erol, 664 gündür kayıp oğlunun bugün 10 yaşına girdiğini belirterek, \"Bayram\'ın doğum günü. Şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı\" dedi. 
Reşadiye\'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynarken, kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol, aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. İzlerine rastlanmayan ve 664 gündür kayıp olan çocuklardan Bayram Erol, bugün 10 yaşına girdi. Bayram\'ın ailesi ise oğulları kaybolduktan sonraki ikinci doğum gününü de hüzünle geçirdi. Kaybolan oğlunun da eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'na diğer çocuklarını götürüp, getirirken, çok zorlandığını söyleyen Adile Erol, \"Bugün Bayram\'ın doğum günü. Bugün kaybolduktan sonraki ikinci doğum günü oluyor. Üzgünüz, mutsuzuz. Keşke yanımızda olsaydı da kardeşiyle birlikte doğum gününü kutlasaydık, diye düşünüyoruz. Geçen yıl da doğum günü yapmadık. Herkes okula gidiyor. Okula gidiyorum. Küçük kızım, okula başladı. Ana sınıfına. Onu almaya giderken, arkadaşlarını görüyorum; üzülüyorum. Keşke çocuğum da olsaydı, diyorum; ama bir haber yok. Okula gidip, geldikçe ağlıyorum. Yollarda hatırası var. Okulda sınıfını gördüğüm zaman mutsuz oluyorum. Rüyamızda görüyorum. Şu ana kadar da hiçbir haber yok. Zaten 1 yıldır da hiçbir haber alamıyoruz. Elimizden geleni yaptığımızı zannediyorum; ama hiçbir ize rastlanmadı\" diye konuştu. 
Oğlundan bir gün haber alabilecekleri ümidini koruduklarını söyleyen Adile Erol, \"Yanımızda olsaydı doğum gününü kutlayacaktık; ama yok, kutlayamıyoruz. Bayram, 10 yaşına giriyor. 10 yaşında olacaktı. İki yıl olduğu için. Bir senedir hiç kimse aramadı. Kaybolduğu zaman gelen aramalardan sonra kimseden bir haber gelmedi. Yine de bekliyoruz. Allah’tan ümit kesilmez. Yaşıyorsa günün birinde belki bir haber gelir diye\" dedi.

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