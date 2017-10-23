Oğlu tutuklanan anne: Allah bunun hesabını sorar

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç İlçesi\'nde, \'uyuşturucu madde temini\' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında hapis cezası verildi. Sanıklardan 18 yaşındaki Y.Y.\'nin annesi Yıldız Y., kararı açıklayan mahkeme heyetine, \"Bir iftira yüzünden gencecik çocuk hapse mi atılır? Ne zorluklarla babasız büyüttüm. Allah bunun hesabını sorar\" dedi.

Şarkikaraağaç\'ta, geçen yıl ekim ayında, 3 kişiye \'uyuşturucu madde temin etmek\' suçundan yakalanan 1\'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı dava, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tamamlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık 18 yaşındaki Y.Y. ile tutuklu sanık 37 yaşındaki Yavuz Gürdallı, avukatlar ve aileler katıldı.

Savcının \'uyuşturucu madde bulundurmak, ticaretini yapmak ve 18 yaşından küçük şahsa uyuşturucu temin etmek\' suçlarından ceza istediği sanıklara mahkeme heyeti, savunma için söz verdi. Tutuklu sanık Gürdallı, \"Allah, şahidimdir; suçsuzum. Tanıkların \'Renkli camlı araçla geldi\' sözleri, düzmecedir. Ben, ömrümde öyle bir arabaya binmedim. Hepsiyle husumetim var, iftira atıyorlar. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Avukatı da dosyada müvekkilini cezalandırmaya yetecek delil olmadığını, \'her türlü şüpheden sanık faydalanır\' ilkesi gereği tanıkların verdiği çelişkili ifadeler ve aralarındaki husumet dikkate alınarak, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanık Y.Y. de önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmadığını belirterek, beraatini istedi. Avukatı da müvekkili aleyhinde, dosyada hiçbir somut delil bulunmadığını söyleyerek, beraat talep etti.

TUTUKSUZ SANIK: ÖNÜMDE PIRIL PIRIL BİR HAYAT VAR

Mahkeme heyeti, sanıklara karar öncesi son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Gürdallı, \"Suçsuzum, beraatimi isterim\" derken, tutuksuz sanık Y.Y. ise \"18 yaşındayım, önümde pırıl pırıl bir hayat var. Bir iftira ile hayatımın lekelenmesini, kararmasını istemiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 15 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı. Gürdallı hakkında, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' ve \'suçu birden fazla kez birden fazla kişiyle işlemesi\' gerekçesiyle toplam 18 yıl 9 ay hapis ve 1540 TL adli para cezası verildi.

Heyet Y.Y.\'ye ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\', \'uyuşturucu maddeyi 18 yaşından küçük çocuğa temin etmek\' suçlarından ceza verirken, olay tarihinde Y.Y.\'nin 18 yaşından küçük oluşu ve mahkemedeki iyi hali dolayısıyla indirim yaparak, tutuksuz sanık hakkında toplam 8 yıl 4 ay hapis ve 540 TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, ceza miktarını göz önünde bulundurarak, Y.Y.\'nin tutuklanmasına karar verdi.

SANIĞIN ANNESİ: İFTİRA YÜZÜNDEN GENCECİK ÇOCUK HAPSE Mİ ATILIR?

Kararı sükunetle dinleyen anne Yıldız Y., oğlunun tutuklanacağı açıklanınca mahkeme heyetine, \"Bir iftira yüzünden gencecik çocuk hapse mi atılır? Ben, bu çocuk için bütün varımı, yoğumu, gençliğimi harcadım. Ne zorluklarla babasız büyüttüm. Bunun için mi büyüttüm? Allah bunun hesabını sorar\" diyerek, tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı ise anneye, \"İtiraz etme hakkınız var. Kararı verdik, siz de haddinizi aşmayın\" deyip, görevlilere kadının dışarı çıkarılması talimatını verdi. Anne, mahkeme salonundan çıkarılırken, oğlu Y.Y. ise tutuklandı.



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