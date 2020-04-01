Oğlu, oyuncu Turhan Kaya Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı

Oyuncular Sendikası'nın dün yaşamını yitirdiğini açıkladığı oyuncu Turhan Kaya'nın yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın oğlu Theo Kaya, babasının Koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Kaya'nın ailesine yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktı. Turhan Kaya'nın Fransa vatandaşı olan ve şimdilerde yurt dışında olan eşi ise ülkeye dönemedi. (İHA)

Turhan Kaya kimdir?

Turhan Kaya 1951 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde eğitim gördü. 2011 senesinde bir dönem İngiltere York st John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı ve ardından İtalya'da Creative chaos'da performans eğitimini tamamladı.

Turhan Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Ayhan Hanım ve Üç Kuruş isimli filmlerde de çeşitli karakterleri canlandırdı.

2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve dizide Cengiz Erkmen karakterine hayat verdi.