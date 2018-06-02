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Oğlu öldürülen anne Erdoğan'ın arabasını durdurdu, 'adalet' istedi: Bu olaya el atacağım sen sabırlı ol

"Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi"

02 Haziran 2018 16:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak, Beylerbeyi Sarayı’na gitti. Erdoğan konutundan çıktığı sıra yolda kendisini bekleyen Aysel Karakuş ile konuşmak için konvoyu durdurdu.

Karakuş ile bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi’ndeki çalışma ofisine geçti.

Erdoğan’ın konvoyu hareket ettiği sırada Karakuş ellerini açarak Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlatan Karakuş, 2008 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Güven Karakuş’un darp edilerek öldürüldüğü belirterek, Cumhurbaşkanına benim çocuğumu faili meçhul bırakmayın’ dedim.

Cumhurbaşkanı bana ’bu olaya el atacağım, anneciğim sen sabırlı ol’ dedi" diye konuştu.

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